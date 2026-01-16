Lulu陳漢典婚宴座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。
《明星製作公司》主打藝人親自走進工作現場，從企劃、執行到協作溝通，都不假他人之手。六位明星在節目中的定位有所不同，其中，風田被笑虧是「道歉擔當」，楊銘威則是最直白敢言的。
Lulu笑說，他們日前飛往南韓，頂著負10度的氣溫錄影，工作人員一開始要求得要穿著「完全沒有保暖功用」的制服皮背心，楊銘威聽了當即脫口「難道現在是要做一集現在不准冷死嗎？」、「皮背心有好看到一定得穿嗎？」讓眾人捏了把冷汗。
此趟南韓行還發生一件小插曲，Lulu在幾杯黃湯下肚後，在街頭抱著曾莞婷大哭，感謝對方一直以來的照顧，看得陳漢典也跟著落淚。至於是聊起什麼才會如此感性爆發，Lulu沒有正面回答，開玩笑道：「因為很冷才哭的！叫不到車，真的快死在韓國了！」
感情如此要好，婚宴是否有邀請曾莞婷擔任伴娘，Lulu隨即表示：「不行！沒有伴娘比新娘漂亮的！」不過其實私下有問過，無奈最後找不到可以與之匹配的伴郎作罷。
婚禮上，吳宗憲將擔任證婚人，與王偉忠一同坐在主桌，小S則是禮金到，是否出席也未可知。Lulu陳漢典不諱言，座位安排確實需要一番功夫，主因是希望大家開心來參加婚禮，愉快的與同桌的好友敘舊聊天。對於隻身前來的賓客，也都會特別安排賓客熟識的人，不必擔心沒話聊的尷尬窘境。
陳漢典想起過去參加婚禮的經驗，透露有次帶著圈外好友葉家豪一同參與，當他上去講話時，座位上就只剩葉家豪，獨自面對同桌的蔡康永、林志玲、哈林庾澄慶，嚇得葉家豪動都不敢動，畫面至今仍難忘哭笑不得。
值得一提的是，風田去年八月結婚，帶著太太搬來台灣居住，被問到會不會帶妻子參加Lulu陳漢典婚禮時，他表示應該不會，在日本並沒有這樣的文化習慣，至於他形容老婆神似長澤雅美一事，風田也說：「因為是我說的，她一定開心！」
《明星製作公司》每週六晚間10點於TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台同步播出，晚間12點於MOD/Hami Video影劇館+上架更新。
