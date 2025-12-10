Lulu陷低潮「動念退出演藝圈」 自責辜負外界期待

Lulu踏上「全球最幸福國家」芬蘭，尋找幸福的定義。（公共電視、新傳媒提供）

出道17年金鐘主持人Lulu黃路梓茵在公視人文紀實節目《列車人生》擔任第一位列車旅人，前進芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。她坦言，在面對主持人、歌手、演員等多重身分轉變時，內心充滿壓力，「在《綜藝大熱門》要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」

Lulu說，她在出發前心情複雜，「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見六次以上的極光，連陪行的極光獵人Jari都表示這種情況非常少見，根本是天文奇觀。

Lulu被聖誕老人療癒，忍不住情緒的激動落淚。（公共電視、新傳媒提供）

除了極光，Lulu挑戰在零下20度的氣溫穿泳裝跳入冰湖，她冷到尖叫「腳不是我的！」隨後體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情、幸福感。

Lulu分享，她在這趟旅程最期待是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往聖誕老人村，她在見到聖誕老人的那刻，忍不住激動說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」Lulu在最後更是感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」

最後，Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」

《列車人生》首集搭乘芬蘭國鐵VR，從首都赫爾辛基行駛超過800公里抵達北極圈內的小鎮凱米耶爾維，途中經過聖誕老人故鄉羅瓦涅米。節目不只記錄風景，更捕捉心境，透過列車，看見世界，也看見自己。12月11日起每週四晚間9點於公視頻道播出，公視＋同步上架。

