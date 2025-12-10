Lulu飛日搭機賞富士山 「超萌1舉動」全被尪拍下！

娛樂中心／江姿儀報導



藝人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典9月震撼宣布結婚喜訊，從合作無間的搭檔到攜手走向幸福的人生伴侶，2人還與師父吳宗憲一同出席金鐘獎走紅毯，典禮中同框放閃成為全場焦點。10月2人現身戶政事務所，無預警登記結婚，目前正在籌備婚禮。近期Lulu和老公陳漢典、友人一同赴日，昨（9日）她曬搭機畫面，「超萌舉動」曝光。





Lulu飛日「頭等艙初體驗」賞富士山 「超萌1舉動」全被尪陳漢典拍下！

Lulu搭機賞富士山，忘記低頭看，全被老公陳漢典拍下。（圖／翻攝@sunnygirl800424）

Lulu近日與摯友、老公陳漢典飛往日本，昨（9日）她在IG分享限時動態，表示自己首次搭乘頭等艙，體驗了頭等艙貴賓室的豪華佳餚，大啖頂級和牛壽喜燒，直呼「簡直浮誇了！」、「分分秒秒都被嚇壞！」。飛機航行途中，Lulu坐在靠窗位子，欲從空中親賞富士山的絕美景致，而老公陳漢典在一旁拍攝紀錄。只見Lulu剛開始抬起頭，卻忘記低下頭俯瞰窗外，一旁陳漢典還溫馨提醒「要看富士山要往下看才看得到喔！」，Lulu也承認「我確實忘了往下看，看了影片才恍然大悟」。

Lulu透露「完成一個超級任務！敬請期待」。（圖／翻攝@sunnygirl800424）

此外，對於此次日本行的原因，Lulu保密未公開，僅賣關子透露「完成一個超級任務！敬請期待」。背景影片中，老公陳漢典溫柔摟著她的肩膀，2人臉貼臉大方曬恩愛，Lulu開心比出YA的手勢合影，眼神還望向老公，夫妻倆互動飽含滿滿愛意，幸福甜蜜的模樣令人羨慕。

