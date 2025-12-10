Lulu首闖芬蘭遇6次極光 換泳裝跳-20°C冰湖

Lulu踏上「全球最幸福國家」芬蘭的雪地旅程，尋找「幸福的定義」。公共電視、新傳媒提供



Lulu（黃路梓茵）在《列車人生》首集中前進芬蘭擔任列車旅人，坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

在節目中大方分享工作低潮的心路歷程，Lulu談到身兼主持人、歌手、演員的多重身分，坦承光是角色轉換就充滿壓力，「在《綜藝大熱門》要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心」。沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見6次以上的極光大爆發。

旅程中，Lulu更挑戰在零下20度穿泳裝跳入冰湖，冷到尖叫：「腳不是我的！」隨後又體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情。芬蘭連7年蟬聯「全球幸福指數報告」中的「世界最幸福國家」冠軍，讓Lulu重新感受生活的幸福感。

Lulu（右）被聖誕老人療癒爆哭。公共電視、新傳媒提供

這趟旅程Lulu最期待搭乘北極特快車Santa Claus Express前往聖誕老人村，見到聖誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了。」更感動落淚地說：「這是我人生中最厲害的訪問，今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」

最後Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」《列車人生》12月11日起每周四晚間9點於公視頻道播出，公視+同步上架。

