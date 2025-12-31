Lulu高雄跨年勁歌熱舞嗨翻全場 陳漢典台下眼神全是愛

Lulu以歌手身分站上跨年舞台，勁歌熱舞火力全開。（圖／高雄市政府提供）

由陳漢典主持的高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》今（31日）在夢時代前的時代大道熱鬧登場，新婚不久的愛妻黃路梓茵（Lulu）則以歌手身分站上跨年舞台，勁歌熱舞火力全開，帶來〈使勁搖＋觸電〉、〈愛人醉落去+愛情有你〉remix、〈好喜歡你〉remix、〈真正有Sunny〉等歌曲，兩夫妻也隔空頻頻放閃，甜度爆表，成為全場焦點。

Lulu今年正式成為「台語新人」，推出個人台語創作專輯《日頭公園》。她一登場便帶來動感組曲，巧妙結合中文與台語歌曲，賣力唱跳、展現小蠻腰，時而性感、時而俏皮的舞台魅力瞬間點燃現場氣氛。

陳漢典、阿本、木木一同主持高雄跨年晚會《2026雄嗨趴》。（圖／高雄市政府提供）

演出過程中，上方大螢幕不時捕捉到台下的陳漢典，只見他眼神滿滿愛意、笑容藏都藏不住，畫面一播出立刻引發全場歡呼，也成為晚會一大話題亮點。

Lulu在台上開心分享心情，笑說自己算是「圓夢了」，回憶22歲那年第一次主持跨年就是在高雄，沒想到12年後再次回到同一座城市，卻能以歌手身分站上舞台，格外具有意義。不過Lulu演出後意猶未盡，一直離開晚會現場，最後還被現場工作人員提醒離場，讓陳漢典笑說：「請神容易送神難。」

