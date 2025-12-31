Lulu高雄跨年開場表演「陳漢典一臉欣慰」 Talking聊開「刪嘉賓」：先幫八三夭找住宿

Lulum與陳漢典夫妻倆在高雄一起跨年。翻攝壹電視NEXT TV YouTube

「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會今（31日）晚在夢時代盛大登場，由 Lulu（黃路梓茵）擔任開場表演嘉賓。她身穿嘻皮風外套搭配馬甲，演唱〈使勁搖〉時隨即脫掉外套，展現精實的小蠻腰。接著她演唱〈觸電〉，火熱的氣氛讓全場觀眾跟著蹦蹦跳跳。

陳漢典台下對嘴應援

當 Lulu 演唱第三首歌〈愛人醉落去〉與第四首歌〈愛情有你〉時，鏡頭多次拍到主持人陳漢典。他表情非常陶醉且興奮，在台下不僅為 Lulu 應援，還深情地對嘴跟著唱。看著 Lulu 在台上發光發熱，陳漢典臉上露出十分欣慰的表情，一旁的阿本則被這溫馨的畫面逗得非常開心。

廣告 廣告

Lulu表演不忘放閃新婚老公陳漢典。年代電視提供

睽違12年回高雄圓歌手夢

Lulu 在談話環節展現幽默性格，她邊搖屁股走到後方喝水邊說：「接下來進行一段是歌手喝水秀。」逗笑全場。她提到自己上次在高雄跨年是 12 年前，當時是主持人，這次改以歌手身分站上舞台。她激動地說：「算是圓夢了。」隨後她用台語問大家：「好聽嗎？身材好嗎？陳漢典有賺到嗎？」引發全場大笑。她還不忘開玩笑說：「難得我是歌手身分，老公是主持人身分，如果他有主持不好的地方，請大家多多包涵。」

Lulu整個聊開，搞笑說要刪表演嘉賓。年代電視提供

狂開嘉賓玩笑喊「幫八三夭找住宿」

Lulu 在台上大方放閃，她說：「因為台下有我喜歡的人在。」雖然她趕緊補充是說觀眾，但最後還是對著陳漢典說：「好啦好啦，也有你啦！差不多就好了啦！」讓陳漢典露出滿意笑容。

由於聊得太興奮，Lulu 搞笑地問：「這邊 Talking 我可以講 30 分嗎？」接著開始亂點名後面的表演嘉賓，笑稱：「來～先幫芒果醬叫車，開玩笑的啦，好，我們幫八三夭也找住宿，洪暐哲你晚一點出來，鼓鼓你先回家，哈哈哈。」效果十足的發言讓現場尖叫聲不斷，最後她以歌曲〈好喜歡你〉、〈真正有Sunny〉為表演劃下句點。



回到原文

更多鏡報報導

陳漢典「雄嗨趴」極限放閃「Lulu在每個領域都是女神」 介紹詞超長被虧「耽誤表演時間」

周湯豪雲林跨年被丫頭爆料「只回1類訊息」 台上鄭重宣布「1工作沒在接」

直擊／張惠妹、A-Lin合體跨年吸7萬民眾 維安升級動員200警力