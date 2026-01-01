Lulu、大元快看！鼓鼓合體陳漢典組團 揪唱〈當我變成我們〉告白

記者徐珮華／台北報導

蘇慧倫、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安昨（12月31日）分別現身淡水、新竹、高雄跨年晚會，迎向嶄新的一年。回顧2025年，蘇慧倫與白安分別推出新專輯《輕重》、《星期八》，蕭秉治則以「活著 Alive」演唱會完封北高雙蛋，鼓鼓除了頻繁奔走各大演出，也同步投入全新專輯籌備，預告將帶來新作品與大家見面。

鼓鼓（左4）合體陳漢典（左3）、AcQUA源少年組成限定男團。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓登上高雄跨年舞台，攜手AcQUA源少年及陳漢典，合體組成7人的跨年限定大男團，歌手、主持、唱跳、男團的跨界合作，令觀眾又驚又喜。除了帶來〈好了啦〉、〈可以唷〉等「口頭禪系」唱跳歌曲外，更加入才藝Solo表演，其中鼓鼓大秀一番爵士鼓，誠意十足。

這次特別企劃，3組人馬皆卯足全力，不僅私下相約多次討論演出內容，更特地安排超大攝影棚，完整重現跨年舞台進行彩排。鼓鼓也邀請近期甜蜜新婚的陳漢典同台合唱〈當我變成我們〉，溫馨幸福的舞台氛圍，為跨年夜增添滿滿祝福。

蘇慧倫首次挑戰「手形舞」直呼壓力山大。（圖／相信音樂提供）

蘇慧倫一晚連趕兩場，首先登上新北舞台，準備浪漫氛圍的回憶殺歌單，勾起全場滿滿青春回憶。緊接著馬不停蹄趕場新竹擔任壓軸演出，有別於前一場的浪漫氛圍，誠意滿滿準備截然不同的歌單，帶來更具搖滾動感的演出。此外，她更首次挑戰「手形舞」，舞蹈特別安排「黃色月亮」、「北極星空」、「愛神射箭」，祝福大家在新的一年裡桃花滿滿、發光發熱。

蕭秉治邀請全場齊跳「射手舞」，為新年倒數掀起最高潮。（圖／東森電視提供）

蕭秉治連趕桃園、新竹兩地舞台，接力獻出精彩演出。桃園演出時遇上滂沱大雨，他依然面不改色在延伸舞台的大雨下動人演唱，更不忘向台下觀眾叮嚀喊話「下大雨大家辛苦了」。新竹場則親民走下舞台與觀眾近距離互動，更驚喜邀請主持人們一同上台嗨跳〈射手〉，氣氛瞬間沸騰。

白安再度回到新竹跨年，笑說「如果對抗不了風，就隨著新竹的風飛揚吧」。（圖／相信音樂提供）

白安與新竹的風二度交手，笑說自己已經「吃胖了一點」，也貼心準備草莓巧克力送給台下觀眾，笑稱要和大家一起變重、不被風吹走。她一連帶來多首「斷捨離」歌曲〈讓我逃離平庸的生活〉、〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，希望大家把不適合自己的人事物與回憶都留在去年， 用新的自己迎接嶄新的一年。

