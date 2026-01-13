Lulu 散發新娘光芒變更美！和陳漢典同住曝私下互誇「這些事」

四季線上／陳軒泓 報導

Lulu（黃路梓茵）入行10年來，從早期被定位為女丑，到現在成為影歌視三棲的全方位藝人，近來常被問到美麗進化之道，她笑說：「最近可能是因為結婚吧！我覺得心理穩定了之後會影響生理，就會從內而外散發出所謂『新娘的光芒』」。隨著婚禮大喜之日接近，Lulu 坦言內心越來越緊張：「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」

Lulu 談美麗進化，笑言有「新娘光芒」（照片提供：薇佳）

昨（11）日她出席一日店長活動分享肌膚管理，透露自己保養肌膚首重卸妝；也大方表示每天晚上要敷臉時，就會揪老公陳漢典一起：「我們住一起，他會用我的保養品，出國、出外景的時候，我就連他的份一起帶，要美一起美，要帥一起帥！」至於老公的膚況，Lulu 說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄」，她也分享對方這一年來皮膚真的越來越好，有時候卸完妝還會互相稱讚對方，並笑說都是真心的稱讚，不是為了求生存。

陳漢典和 Lulu 月底將舉辦婚禮（照片提供：天地合娛樂）

而二人的婚禮將在1/25舉行，進入倒數階段，Lulu 也提醒自己要讓肌膚維持在日常狀態，透露拍婚紗前已經有三個月沒有做臉，只要保持穩定的心情，做好卸妝和洗臉的簡單保養，強調秉持平常心的概念，才會越保持美麗，她也分享：「我有朋友平常長得漂漂亮亮，婚禮那天突然貼了兩層假睫毛、或是超厚雙眼皮貼，長得不像自己了，根本超怪！」

Lulu 保持平常心維持肌膚穩定（照片提供：薇佳）

【看更多】

