Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復

娛樂中心／施郁韻報導

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。

Lulu與陳漢典婚禮現場，藏著新人的小巧思，Lulu此前受訪時曾預告她的送客造型「很厲害」，昨一出場果然不負眾望。Lulu捨棄傳統婚紗，改穿胸前綁著巨大蝴蝶結的白色可愛禮服，頭上戴著浴巾頭紗，還做出打呵欠的表情，令現場賓客會心一笑。

Lulu捨棄傳統婚紗，改穿胸前綁著巨大蝴蝶結的白色可愛禮服。（圖／翻攝自Lulu臉書）

Lulu在婚禮後首發文，寫下「我其實還沒回過神來，結一個婚大概要躺三天才可以平復，但我們明天又要開始工作，先讓我po一張我送客的造型」，證實整件禮服是由毛巾布製作而成。最後Lulu表示「我愛大家，謝謝你們」。

陳漢典與Lulu在婚禮上，展現兩人幽默的個性，讓眾人留下難忘回憶。不少網友看完後，紛紛留言直呼「恭喜恭喜，毛巾布一定很舒服，跟你們結婚一樣完全不違和」、「恭喜幸福圍繞著生活。」、「以後每天都可以穿這一件耶，天天都甜蜜」、「毛巾是厚布料，只有妳駕馭的這麼棒禮服身型，恭喜恭喜」。



