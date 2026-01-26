Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆

娛樂中心／綜合報導

Lulu與陳漢典昨舉辦夢幻婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。

Lulu（右三）浴巾包頭造型的送客造型曝光。（圖／翻攝自春風IG）

Lulu與陳漢典婚禮現場處處可見新人的小巧思，而Lulu此前受訪時曾預告她的送客造型「很厲害」，昨一出場果然不負眾望。Lulu捨棄華麗的送客婚紗，選擇胸前帶有巨型蝴蝶結的白色禮服，頭上戴著浴巾頭紗，過程中甚至不忘擺出打呵欠模樣，象徵籌辦婚禮的辛勞，逗得現場賓客會心一笑。

Lulu與陳漢典喜餅及撲克牌。（圖／記者鍾智凱攝影）

另一方面，Lulu的喜帖由妹妹「路馬力」親自操刀，喜帖上不僅放入陳漢典與Lulu在日本富士山前拍攝的浪漫婚紗照，四周還點綴著一群手牽手、唱歌跳舞的動物插畫，整體風格活潑又溫馨。Lulu與陳漢典選用有新婚元素的撲克牌作為婚宴伴手禮，並附上婚禮小卡作為紀念；喜餅則選擇與喜憨兒基金會合作，呼應Lulu長期投入公益的心意，盒上也印有Lulu與陳漢典的英文名字，細節處處可見用心。

