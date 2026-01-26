Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
娛樂中心／綜合報導
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。
Lulu與陳漢典婚禮現場處處可見新人的小巧思，而Lulu此前受訪時曾預告她的送客造型「很厲害」，昨一出場果然不負眾望。Lulu捨棄華麗的送客婚紗，選擇胸前帶有巨型蝴蝶結的白色禮服，頭上戴著浴巾頭紗，過程中甚至不忘擺出打呵欠模樣，象徵籌辦婚禮的辛勞，逗得現場賓客會心一笑。
另一方面，Lulu的喜帖由妹妹「路馬力」親自操刀，喜帖上不僅放入陳漢典與Lulu在日本富士山前拍攝的浪漫婚紗照，四周還點綴著一群手牽手、唱歌跳舞的動物插畫，整體風格活潑又溫馨。Lulu與陳漢典選用有新婚元素的撲克牌作為婚宴伴手禮，並附上婚禮小卡作為紀念；喜餅則選擇與喜憨兒基金會合作，呼應Lulu長期投入公益的心意，盒上也印有Lulu與陳漢典的英文名字，細節處處可見用心。
更多三立新聞網報導
Lulu閃婚陳漢典！他揭「震撼內幕」全說了：兩人錯過多年
《浪姐》女星缺席閨蜜陳喬恩婚禮！ 首公開「背後原因」陸網不買單狂酸
曾交往歐弟前妻！陳昊森爆熱戀小2歲中國女星 街頭親密互動全被拍
不只阿達、張瑞夫！Lulu閃嫁陳漢典 「前男友」林柏宏10字真實反應曝
其他人也在看
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
李沛綾《豆腐媽媽》頂罪坐牢20年 出獄被休「哭太醜」
李沛綾繼《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年與導演馮凱合作，加入《豆腐媽媽》為劇中老公吳皓昇頂罪入獄，20年出獄後迎接她的不是家庭的溫暖，而是疏遠的兒女和離婚協議，日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，她因太過投入哭到不能自已，事後看到回放更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
王力宏現身喝喜酒！被陳漢典喊「二哥」 婚宴豪華陣容全曝光
藝人陳漢典與LULU（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。久未公開現身的王力宏也低調到場祝賀，陳漢典還在台上稱呼王力宏是他二哥，可看出雙方好交情。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
世紀大婚！Lulu高中「校花等級」嫩照曝 網讚：高智商、高顏值女神
藝人LULU（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。Lulu個性開朗活潑，主持功力更是年輕一輩中的佼佼者，常利用網路和粉絲互動，曾在臉書上曬出台中女中時期的嫩照，引起許多網友狂讚：「真的是有高智商又高顏值的女神」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 15 小時前 ・ 10則留言
77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 14則留言
許光漢傻眼！合照于美人重度美肌「被修成小炳」 網：我幻滅了
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。資深主持人于美人受邀出席，事後在社群曬出與「國民男友」許光漢的合照，沒想到卻有網友發現，許光漢因為美肌過度，意外撞臉藝人小炳（余俊賢）。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
主持Lulu陳漢典婚禮 黃豪平：這兩個人結婚，難度某程度上甚於爬101
陳漢典與Lulu昨（25）日晚間於台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌宴請350位賓客，賓客雲集，包括吳宗憲、KID、王偉忠、王力宏、許光漢等人都是座上嘉賓。藝人黃豪平說，台灣在25日發生了兩件不可能的事情，一件是有人爬上了101的頂端，一件是Lulu跟陳漢典結婚了，「我個人認為後者的難度某程度上甚於前者」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《七龍珠》40週年新企劃：動畫《比魯斯篇》、新遊戲《AGE1000》由鳥山明參與設計
為了慶祝經典漫畫《七龍珠》連載 40 週年，官方於近日的「七龍珠元氣玉祭」（ドラゴンボールゲンキダマツリ）活動中，公開了動畫、遊戲等多項企劃。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
吳宗憲證婚Lulu、陳漢典！自嘲「沒資格」還被追問200萬紅包 笑回：來追債的啊？
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導主持天王吳宗憲昨（25）日擔任Lulu（黃路梓茵）與陳漢典婚禮證婚人，席開70桌、星光熠熠。吳宗憲先前豪氣承諾，若兩人...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
典Lu婚禮／王偉忠認證Lulu撂話「生5個」 新娘慌了急喊：我能嗎？
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，演藝圈大前輩王偉忠在婚禮上致詞，爆料Lulu曾放話「要生5個」，讓Lulu緊張地說：「偉忠哥你怎麼造謠啊！」笑翻全場。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
釜山女神李晧禎狂NG 站鏡頭前出現一狀況
李晧禎有「釜山女神」的稱號，近日她再度來台，一落地便立刻投入工作拍攝全新廣告，行程滿檔卻毫不喊累。這次合作對她而言意義非凡，因為這不只是來台拍攝，更是她人生中的第一支廣告作品，把廣告初體驗獻給台灣。Yahoo娛樂訊息 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚宴 眾星雲集給祝福（2） (圖)
藝人黃路梓茵（Lulu）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，藝人阿KEN（林暐恆）（左）與納豆（林郁智）（右）、依依（中）伉儷出席，獻上祝福。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
胡婉玲母親84歲病逝！愛貓離世前曾預言：不久會來陪你
中央社社長胡婉玲的母親張玉英女士於1月21日清晨4時30分在彰化基督教醫院辭世，享壽84歲，病因為敗血症併發急性腎衰竭。胡婉玲25日深夜透過臉書證實此一噩耗，表示歷經數日身心煎熬後，心緒終於稍得安定。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導大馬路上，拿出刀槍，想要押人討債！事發在台北市大安區的街頭的一間燒肉店門口，發生毆打衝突，調查後發現，一名王姓員工疑似欠下50萬的毒品債務，遭人設局談判，雙方喬不攏，債主這一方拿出刀槍來恐嚇，最後，被害人先跟老闆借了5萬還債，對方才放他一馬，警方獲報，循線抓人。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
養雞場老闆虐殺員工逍遙法外？死者女兒淚斥：沒賠錢也沒關進去
台南日前爆發的養雞場老闆虐殺員工血案，嫌犯林奕銘三審遭判13年定讞，須賠償1023萬餘元，但林奕銘至今分文未付，還在網路自稱「被害者」，死者女兒發文血淚控訴。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
漢典LuLu超感人誓言逼哭全場！ 淚喊「不能沒有你」曝老公的好：接住我破碎時刻
漢典LuLu超感人誓言逼哭全場！ 淚喊「不能沒有你」曝老公的好：接住我破碎時刻娛樂星聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言