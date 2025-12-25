Lulu、陳漢典世紀婚宴日期、地點全曝光 經紀人回應了

【緯來新聞網】藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典於今年9月11日無預警對外宣布求婚成功，兩人直言此事並非玩笑，消息曝光後立刻湧入大量藝人好友與粉絲祝福。隨後，兩人被目擊現身飯店進行場地勘查，但當時對婚禮相關規劃始終保持低調，未對外透露細節。近日有週刊報導指出，兩人的婚宴時間與地點已拍板，預計於明年1月25日在台北文華東方酒店舉行，對此，雙方經紀人也作出回應。

Lulu、陳漢典下月舉辦世紀婚宴。（資料照／記者陳明中攝）

廣告 廣告

Lulu與陳漢典先前參加活動時曾對外表示，婚宴將安排在2026年1月舉辦，之後也被直擊前往台北文華東方酒店進行婚禮場地相關行程。Lulu日前出席活動時，曾分享對婚禮造型的想法，透露將以「風情萬種」的新娘形象亮相，整體設計交由擔任設計師的妹妹親自負責。她也坦言，自己從小就嚮往可愛、帶有公主氛圍的婚禮風格，雖然在籌備過程中，兩人偶爾會出現想法不同的情況，但都願意彼此溝通，「不會有人硬要堅持己見」。



陳漢典則分享，從交往到決定結婚，時間雖然僅約一年，但兩人的相處狀態相當自然，生活中經常充滿笑聲。談到確定與Lulu攜手一生的原因，他深情表示：「我真的覺得找到一個可以相處一輩子的人，而且我很有信心，我不會跟她有任何有的沒有。」隨著婚宴時間與地點曝光，雙方經紀人回應則《緯來新聞網》：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」

更多緯來新聞網報導

天后席琳娜結婚了！披白紗夢幻出嫁 泰勒絲、紅髮艾德到場祝福

創作歌手周蜜隔4年攜新作回歸 曾2度放棄專輯吐心聲