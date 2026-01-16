Lulu、陳漢典倒數1週大婚！吳宗憲當證婚人 小S「禮金會到」

陳漢典、Lulu、曾莞婷、黃偉晉、楊銘威、風田今（16）日出席節目開播記者會。（圖／記者沈芳宇攝）





實境節目《明星製作公司》邀來陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉共同主持，今（16）日舉行開播記者會，即將於下週舉行婚禮的Lulu與陳漢典，透露當天席開60桌邀請600至700位賓客，小倆口在座位安排上格外用心，希望能照顧到每位前來參加婚宴的朋友。

Lulu、陳漢典將於25日舉行世紀婚禮，如今進入倒數一週，陳漢典也透露團隊正在進行最後確認，主婚人是雙方家長，證婚人則由吳宗憲擔任，而Lulu在節目中與曾莞婷感情深厚，被問及是否有邀對方擔任伴娘，她則開玩笑表示：「伴娘不能漂亮過新娘」，笑說本來有計劃找她，但始終沒有找到可以匹配的伴郎，最終選擇替她安排抽捧花環節，而曾莞婷被問及紅包數額則笑稱，「她都有憲哥那兩百萬，她還在乎我的錢」，Lulu也幫緩頰：「沒有，比錢更重要的是人，因為莞婷姐平常沒有在少請我吃飯。」

陳漢典也透露，她與Lulu為了避免尷尬窘境發生，在賓客座位安排方面下足工夫，「我們就想要照顧到每一個朋友，因為座位有限，很多人是一個人來的，我們都會跟他說你不用擔心，旁邊會排你認識的人，600多個 700多個賓客當中，我們都會一個一個說你不要怕，我們都會幫你排、幫你想了很多 。」

至於賓客中最大的主桌名單，Lulu、陳漢典則笑說腦中資訊很多，沒辦法一一回答，但目前已知有吳宗憲、王偉忠以及一些演藝圈前輩，而先前2人也有邀請小S，如今賓客名單已大致確認，陳漢典也坦言：「S姐她那一天我有特別詢問，她的禮金會到，謝謝S姐的祝福。」而陳漢典、Lulu成為夫妻後，也一同接下數場尾牙主持，並喊話廠商多多找他們。



