Lulu、陳漢典喜帖曝光 富士山下絕美婚紗照流出

Lulu、陳漢典喜帖曝光。（圖／翻攝自陳漢典臉書、Threads）





藝人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年無預警公開婚訊，讓許多人又驚又喜，工作行程滿檔的兩人，更緊鑼密鼓地籌備婚禮，如今進入倒數階段，不少親朋好友陸續收到喜帖，婚禮的時間、地點也跟著曝光。

Lulu和陳漢典搭檔主持《綜藝大熱門》多年，前製作人今（2）日也在社群平台曬出兩人的喜帖，並開心寫下，「2026第二天，拿到典Lu喜帖超開心的，又是幸運的一天了。好可愛的夫妻檔，愛你們倆。」

Lulu和陳漢典的喜帖採用鮮紅色設計，搭配可愛的插畫，打開後映入眼簾的是兩人前往日本富士山拍的婚紗照，並誠摯寫下邀請，而婚禮日期也確定在本月25日舉行，地點則是台北文華東方酒店。

Lulu和陳漢典喜帖充滿甜蜜、可愛氛圍。（圖／翻攝自Threads）

Lulu和陳漢典喜帖充滿甜蜜、可愛氛圍。（圖／翻攝自Threads）



