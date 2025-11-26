Lulu、陳漢典喜訊帶旺《半里長城》票房！劇迷敲碗加場終於如願

新婚夫妻陳漢典、Lulu黃路梓茵合作的《半里長城》宣布台中加演。（林淑娟攝）

由台灣戲劇大師李國修創作、風靡劇壇的經典喜劇《半里長城》，自宣布重啟「笑噴版」巡演以來便引爆搶票熱潮。台北首波5場開賣即出現「一票難求」的盛況，面對劇迷不斷敲碗、場場幾乎完售，主辦單位終於宣布於2026 年3月1日（日）13：30台中國家歌劇院加演一場，讓錯過台北和高雄場次的劇迷，有機會見證「笑到噴淚」史詩級的荒謬喜劇。

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同演出，以新舊世代同台的爆發力與默契，為李國修老師留下的經典注入全新靈魂。

新婚夫妻陳漢典、Lulu黃路梓茵合作的《半里長城》宣布台中加演。（林淑娟攝）

新婚夫妻陳漢典、Lulu黃路梓茵在《半里長城》飾演分手男女朋友。（林淑娟攝）

這部作品闊別舞台13年，對許多資深劇迷而言，不只是喜劇回歸，更是一份延續創作精神的回應，曾深具影響力的「風屏劇團三部曲」在觀眾心中依舊有不可取代的地位。而《半里長城》更因其「戲中戲」的諷刺、荒謬與情境喜劇張力，被視為最具代表性的喜劇經典之一。本次回歸由藝術總監王月領軍，與導演許栢昂聯手重新打造，在完整保留李國修老師原作劇本的精髓，同時透過演員的演繹與舞台節奏調度，讓喜劇張力更加鮮明，笑料之外也帶出作品耐人尋味的情感層次。

《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬等演員主演。（林淑娟攝）

陳漢典、郭子乾在《半里長城》演出精湛。（寬宏藝術提供）

本次卡司陣容亮眼，包括喜劇老魂郭子乾、被王月譽為舞台劇國寶的樊光耀、屏風子弟郁方與杜詩梅也回歸；還有跨足綜藝、主持、戲劇的陳漢典、Lulu黃路梓茵甜蜜夫妻檔加入，兩人以新生代多棲演員之姿，向「屏風幫」前輩並肩學習，擦出新時代喜劇火花。

《半里長城》最迷人之處在於，它不只是講古裝史劇，而是用「演戲的人」來說關於「我們的人生」。劇情以三流劇團排演秦朝秘史為背景，從華麗史劇到後台荒謬，從報仇與陰謀到心酸與真情，台上台下互相牽動。演員忘詞、臨時加戲、情緒錯置、前台舞台與後台真實情感互相撞擊，創造出一種永遠無法被事先設計的「爆笑節奏」。當歷史戲正在氣勢磅礡、刀光劍影，後台卻也同時上演人生進退與人性對抗，觀眾笑著笑著，竟會看見某種熟悉的真實。

《半里長城》演員陣容堅強，創票房佳績。（寬宏藝術提供）

郭子乾、杜詩梅、陳漢典、Lulu黃路梓茵、樊光耀等演員在舞台上互動精彩。（寬宏藝術提供）

台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，有戲迷甚至留言寫下：「百看不厭，完全沒有冷場」、「笑到並軌！」、「謝幕時聽到李國修老師的聲音，原本笑到不行卻突然鼻酸」，也有人形容「整齣戲在傳承的氣場中，也被賦予了新的生命」，這些真實回饋讓劇團深受鼓舞，證明作品跨越世代的吸引力仍然鮮明，讓人發笑，也讓人回頭看見自己，正是這股力量，讓《半里長城》時隔多年仍有能力再次點燃劇院的熱度。

《半里長城》台北場演出謝幕時獲得滿堂彩，觀眾熱情敲碗加場。（寬宏藝術提供）

收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了，順應民情，YES！」喜劇老魂郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」 Lulu 黃路梓茵更是霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」身為「台中女婿」的陳漢典與樊光耀，也開心表示：「特別棒！還不趕快去搶票！」

李國修紀念作品《半里長城》笑噴版全台熱烈巡演，2025／12／27在高雄衛武營、2026／2／28-2026／3／1在臺中歌劇院，主辦單位正式宣布 2026／3／1（日）13：30 台中國家歌劇院加演1場，11月26日下午1點正式開賣，購票請上寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利商店。

