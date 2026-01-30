Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件

吳宗憲與Lulu、陳漢典主持的《超級大熱門》傳出將於年後復播。（圖／東森娛樂）





由吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）共同主持的長壽節目《綜藝大熱門》去年宣布收攤，計劃轉型為週末大型綜藝並改名《超級大熱門》，不過消息傳出至今都遲遲沒有動靜，今（30）日傳出節目將在年後復工，對此，吳宗憲也向《EBC東森娛樂》曝光目前進度。

吳宗憲與陳漢典及Lulu主持《綜藝大熱門》長達12年，先前宣布收攤轉型時，Lulu就曾透露眾人在錄最後一集哭成一團，可見對於節目收攤的不捨，如今傳出節目有望於年後復播，記者也詢問吳宗憲此事，他則表示：「唉唷，我也不知道啊，要問好看（製作單位）喔。」疑似仍在討論相關節目細節。

不過，吳宗憲也提到：「這他們可能還是要先把內容設定出來？現在節目沒有創新領導流行，那就沒有存在的必要。」對於節目轉型後的內容十分注重，至於加入週末綜藝後將與胡瓜、白冰冰與康康對打，而影響收視問題，他則未進一步回應。

事實上，吳宗憲先前也出席陳漢典與Lulu婚禮擔任證婚人，坦言三人一起錄影12年，直到最後一年才終於看出一點小端倪，「Lulu走路怪怪的」，「有一天他們休息室鎖住，我們從外面丟鑰匙，漢典試了說『插進去拔不出來』，Lulu說『漢典快點』，這個就是當時的經過。」同時也不忘大方祝福兩人早生貴子、長相廝守。

