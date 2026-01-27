Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛

FotoJet _41_

陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、柯震東、曾莞婷、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦等好友都出席，現在就來看看賓客們的穿搭吧～

關穎：Serpenti Reverse 超迷你手提包

圖片來源：女大編輯部

關穎身穿薰衣草粉平口禮服，飄逸的雪紡材質、裙襬妝點著細緻的羽毛細節，優雅的版型搭配高衩設計，展現出她獨有的高崎性感氣質，手上則是金屬色的寶格麗Serpenti Reverse 超迷你手提包。

唐綺陽：愛馬仕 柏金包

圖片來源：女大編輯部

廣告 廣告

唐綺陽選擇在黑色翻領外套內，搭配螢光粉紅的高領上衣，配著喇叭牛仔褲和超高厚底鞋，一手拎著孔雀藍的愛馬仕柏金包，上面還掛著粉色小馬吊飾，恰與衣服相呼應呢～

曾莞婷：黑色高衩禮服

圖片來源：女大編輯部

與Lulu情同姊妹的曾莞婷，穿著一襲黑色貼身禮服出席婚禮，高衩裙襬搭著金邊裝飾，讓人視線完全離不開她，她在訪問時也祝福，希望喜歡小孩的Lulu能早生貴子，未來自己就是負責玩他們的小孩～

愛雅：愛馬仕 Constance包

圖片來源：女大編輯部

即將臨盆的愛雅，她穿上粉紅色條紋漸層平口禮服，穿著Roger Vivier小白鞋，既有正式感也能保有舒適性，肩揹愛馬仕的 白色拚金扣的Constance包，她就說，希望自己能分享好孕給新人，不忘提醒～越放鬆，機會越大。

孫盛希：VALENTINO Viva Superstar shoulder bag

圖片來源：女大編輯部

孫盛希則是以亞麻色西裝裙套裝登場，大方露出緊實的腹肌線條，身上測揹著VALENTINO的Viva Superstar shoulder bag。

封面圖片來源：

更多女人我最大報導

Lulu 黃路梓茵「露肩婚紗」辣曬事業線，陳漢典羞讚：很吸引人！婚紗、文定品牌曝光

捲于朦朧案尚未釐清！范世錡竟登「中國好人榜」，網狂刷「這3字」終遭除名

黃曉明斷開葉珂會前妻！離婚4年遭直擊與Angelababy同遊迪士尼



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章