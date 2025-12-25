Lulu、陳漢典婚禮「時間、地點」曝光！經紀人發聲了

陳漢典、Lulu的婚宴時間、地點曝光。翻攝陳漢典臉書

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今年9月11日無預警跳過認愛階段，直接公開求婚成功並宣布婚訊，兩人同步強調「不是開玩笑」，喜訊引來外界祝福，10月20日，兩人已低調前往南港戶政事務所完成結婚登記，在親友見證下正式成為夫妻，如今傳出婚宴的時間、地點已經確定，對此，經紀人也回應了。

婚宴遭爆敲定1月25日 文華東方場勘早已曝光

先前兩人曾透露婚宴將於2026年1月舉辦，根據《時報周刊CTWANT》報導，確認婚宴日期已敲定為明年1月25日，地點選在台北文華東方酒店，事實上，早在9月19日Lulu與陳漢典就被目擊現身該飯店進行婚宴場勘，從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節逐一確認，前後花費超過5小時，兩人互動雖然低調，卻不時展現神同步默契。

Lulu、陳漢典先前已經登記結婚。Lulu經紀人提供

「風情萬種」新娘登場 妹妹親自操刀婚禮造型

談及婚禮細節，Lulu曾透露將以「風情萬種」的新娘形象登場，整體造型交由身為設計師的妹妹親自操刀，她坦言自己從小嚮往可愛、公主感婚禮，籌備過程中夫妻偶爾有意見不同，但雙方都願意溝通協調，「不會有人硬要堅持己見。」陳漢典則分享，新婚生活相當日常自在，更甜蜜表示Lulu是他每天起床的動力，讓他覺得每天都是嶄新的一天。

為紅白提前辦婚宴 經紀人低調回應

婚後兩人工作行程依舊滿檔，仍特地抽空飛往日本拍攝婚紗照，後續將陸續公開美照，由於Lulu將於明年1月31日主持紅白藝能大賞，因此特別將婚宴提前於25日舉辦。她也笑說時間緊湊到她的脾氣變得暴躁，但婚禮訂金已經付了，喜帖也印好了，已經不能改期，婚宴賓客預計不超過80桌。對於婚宴日期與地點是否確定，Lulu經紀人低調回應：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」



