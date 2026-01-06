Lulu、陳漢典富士山腳下拍絕美婚紗 「人品爆發」還爽搭頭等艙

【緯來新聞網】陳漢典、Lulu（黃路梓茵）去年10月20日登記結婚，將於今年1月25日在文華東方辦婚宴，今（6日）率先公布日前到日本富士山河口湖前拍攝的婚紗照，兩人在天公作美頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，被眾人稱讚「人品爆發」。陳漢典透露：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

陳漢典、Lulu日本富士山拍攝婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

提及會決定遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」而對於自稱是「富士山發燒友」的 Lulu來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，大約九年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」

陳漢典、Lulu日本富士山拍攝婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

陳漢典、Lulu日本富士山拍攝婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、Lulu日本富士山拍攝婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

此次遠赴日本富士山拍婚紗幸運地獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，其中星宇航空的董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地直送兩人去日本來回「頭等艙」的機票，讓Lulu開心笑說：「真的很感謝星宇航空！我跟老公都是人生第一次搭頭等艙，好像『劉姥姥逛大觀園』，從到貴賓室到上飛機震撼感連連，一路上收到許多小蛋糕、小卡片等暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜！」

陳漢典、Lulu日本富士山拍攝婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

日前兩人也發出喜帖，裡頭藏著滿滿巧思，由Lulu的妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上陳漢典與Lulu在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格。LULU 也笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」而不只外觀可愛更暗藏1/25婚禮布置「彩蛋」，LULU表示：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是”LULU LAND”，左邊寫”HANK LAND”則是漢典。」她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」甜蜜巧思藏在每個細節中，連喜帖都成為新人愛情故事的延伸。

