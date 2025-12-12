Lulu、陳漢典放話「伴郎伴娘」找好了 預告婚禮婚紗火辣風現身

【緯來新聞網】Lulu、陳漢典今（12日）出席喜憨兒喜餅記者會，兩人婚禮只剩1個月時間準備，談起婚禮進度，兩人不改幽默，笑喊：「準備的5566了，還好不是2266。」至於是不是已經邀請到小S當賓客，陳漢典表示預計這兩天就會廣發喜帖，賓客桌數則還沒確定，Lulu笑回：「可能五六七八十桌？還是要看大家有沒有時間參加。」

Lulu、陳漢典最近都忙著準備婚禮。（圖／陳明中攝）

兩人先前去日本旅行拍婚紗，被問到婚禮婚紗有沒有火辣性感風？Lulu笑著賣關子：「風情萬種！」放話各種風格都有。陳漢典則在旁打包票，「絕對有，我覺得很火辣！」反倒是Lulu聽了滿臉疑惑問：「有嗎？」陳漢典則大放閃喊：「我覺得有啊，她可愛、漂亮、性感都集一身。」Lulu聽了也接招，笑喊：「對啊，我也覺得我像是嫁給七八十個人，他每天都（模仿）不一樣的人。」



小倆口婚禮定在1月，透露有先看日子，當天並沒有寫適合嫁娶，「但我們行事曆上就只有這天可以搭在一起，只能看行事曆了。」遇到意見不合的時候，兩人也有共識互相退讓，陳漢典表示：「我們都是互相低頭啦。」這次夫妻倆選擇喜憨兒喜餅當婚禮喜餅，也是希望能透過一生一次的婚禮，結合公益分享喜悅。Lulu也透露這次已經有事先預訂朋友當伴郎、伴娘，「但他們答應了又有點『後怕』，事後覺得好像是大場面有點挫，所以我們還在考慮人選。」只預告伴郎伴娘人數希望是越少越好。



不過夫妻倆婚禮日期與各大廠商尾牙日期十分接近，是否有因為婚禮推掉尾牙主持？Lulu笑回：「我們還是覺得不要漏接。」陳漢典也幽默回應：「我們還是卯起來接，因為婚禮還是會有些開銷。」逗樂眾人。

Lulu、陳漢典放話婚禮婚紗有各種風格。（圖／陳明中攝）

Lulu、陳漢典選擇喜憨兒喜餅當婚禮喜餅做公益。（圖／陳明中攝）

