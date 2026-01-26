Lulu、陳漢典文定中式禮服藏巧思 龍鳳相映象徵圓滿

Lulu與 陳漢典於1月25日於台北文華東方舉行婚禮，文定儀式由SHIATZY CHEN 夏姿・陳 量身訂製的中式結婚禮服，作為婚禮中的驚喜亮點，也為人生重要時刻留下別具意義的紀念。

▲ Lulu與 陳漢典於1月25日於台北文華東方舉行婚禮。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

新娘 Lulu 身著一襲 夏姿紅中式立領削肩背心，搭配蕾絲絲緞拼接魚尾拖曳長裙，以兩件式設計勾勒嬌小身形比例。削肩線條與中式立領相互呼應，展現俐落與柔美並存的女性風貌。經典的夏姿紅也在 Lulu 身上顯得格外清雅動人，為年輕世代演繹當代視角下的東方優雅。禮服以「鳳」為題，寓意著柔韌與祥瑞，與新郎禮服上的「龍」意象相互呼應，寄託對新人圓滿、和合的祝福。

▲ Lulu 著一襲 夏姿紅中式立領削肩背心，禮服以「鳳」為題。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

新郎陳漢典則身著全黑中式訂製禮服，以西裝為剪裁基礎，不著痕跡地融入中式立領與斜襟設計，形塑出別具人文氣質的當代中式正裝風格。俐落的結構線條強化肩線與身形比例，使整體輪廓更顯挺拔修長，低調而不失文化深度。胸前大面積刺繡以「龍」為意象，也象徵著新郎的氣度與守護，細節之中展現沉穩內斂的力量。

▲ 陳漢典著全黑中式訂製禮服，胸前刺繡以「龍」為意象。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

Lulu 特別提出於文定儀式中期望能搭配中式蓋頭，為傳統儀式增添莊重而詩意的層次。品牌亦特別收錄訂製禮服的製作過程，以及兩人在試衣與創作過程中自然逗趣的互動，無論是胚衣上臨時起意的作畫，或彼此間的默契交流，都讓這套結婚訂製禮服更顯珍貴而真實。

▲ Lulu、陳漢典文定禮服細節曝光。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

