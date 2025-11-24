Lulu、陳漢典鬆口婚禮最新進度 楊銘威談好友修杰楷閃兵：好好反省

藝人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典在今年10月完成結婚登記，令外界相當關心兩人的婚禮進度，他們24日和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉及風田，一同出席全新實境節目《明星製作公司》記者會，Lulu受訪時也談及了目前的婚禮進度。

全新實境節目《明星製作公司》24日舉辦記者會。（圖／中天新聞）

Lulu和陳漢典先前曾被週刊拍到去文華東方酒店看場地試菜，不過工作繁忙的兩人，每每被問及婚禮進度，都沒有多做透露，Lulu今天再被問到此事時，先是表示沒有進度，隨後才說：「有往前一點，最近要付（飯店）訂金了。」不過目前賓客名單還沒有規劃。陳漢典則在一旁掛保證：「婚禮真的很好玩啦！」

有趣的是，一旁的楊銘威則起鬨提議，要Lulu將婚禮也錄成一集YouTube節目，讓她崩潰拒絕：「你們就是要把我逼瘋！」而被問到婚禮嘉賓會不會邀來歷任男友，出一集「前任大集合」，讓Lulu哭笑不得說：「你們有在尊重我的老公嗎？」

Lulu鬆口婚禮最新進度。（圖／中天新聞）

《明星製作公司》是由一檔由藝人們卸下光環合開公司，製作網路節目，且要同時包辦幕前幕後工作，Lulu在記者會被其他夥伴們一致認為「很有控制慾」，時常錄完一整天的節目後，半夜還會收到她傳來的工作訊息，被問到夫妻私下相處，是不是也以Lulu意見為主，陳漢典則替老婆緩頰說，私下不會特別分配，Lulu則以婚禮分工舉例，「我會比較有想法，像是統籌花藝、統籌視覺。」陳漢典則自嘲：「我也有負責的地方，負責刷卡、負責出席。」引全場哄堂大笑。

另外，楊銘威好友修杰楷與坤達近期接連捲入閃兵風波，被問及此事時，他僅低調表示有關心對方，「就是好好反省。」而他也曾與近期身陷小王醜聞的王子在節目中合作過，不過楊銘威透露，他與王子私下並無私交。

楊銘威好友修杰楷與坤達近期接連捲入閃兵風波。（圖／中天新聞）

