Lulu、陳漢典「大婚日期」終於曝光！經紀人11字回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lulu黃路梓茵與陳漢典從《綜藝大熱門》的老搭檔變身人生伴侶，自今年九月震撼宣布婚訊後，進度一直備受各界矚目，兩人在十月下旬正式完成結婚登記，確定將於明年一月舉辦婚禮。根據最新消息指出，兩人已敲定於明年1月25日在台北文華東方酒店舉行婚宴，

兩人近來頻頻在鏡頭前透露正為了明年一月的婚宴忙得不可開交。面對緊湊的籌備期，Lulu直言雖然壓力大，但絕對不會延期，因為訂金都已經付了，人數預計800人內。婚禮整體將走兩人風格的「可愛路線」，但婚紗照則大走反差風格，兩人日前特別飛往日本取景，Lulu更賣關子形容造型「風情萬種」，漢典也點頭認證。

廣告 廣告

隨著婚宴日期進入倒數，陳漢典日前出席記者會仍不肯鬆口確切日期，如今傳出明年1月25日大婚，Lulu經紀人也對各界的關注表示感謝，「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

王ADEN校園演出翻車！台北跨年被取消 宜蘭也緊急跟進

劉嘉玲耶誕豪宅太奢！梁朝偉大方供愛妻開趴

恭喜！44歲女星掰了林俊傑 被小19歲男友求婚成功

夏宇禾深夜濕吻富三代人夫 道歉回應：飲酒過量、分寸不當

