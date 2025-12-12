Lulu、陳漢典「婚禮場地已確認」預計開40至80桌 笑曝「伴郎伴娘團」人越少越好

陳漢典與Lulu婚禮選用喜憨兒x幾米「完美小孩」喜餅。潘佳琪攝

藝人陳漢典與 Lulu 黃路梓茵今（12日）宣布於婚禮上選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。Lulu 說道：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」兩人也開心分享了婚禮籌備進度。

有關選喜餅的過程，Lulu透露，其實試過很多喜餅，感謝很多廠商，各家都很棒。今年中秋時剛好陳漢典代言喜憨兒月餅，加上Lulu連續兩年擔任「把愛送到部落」的公益大使，另外，這次喜餅是跟畫家幾米老師聯名，Lulu本身就相當喜歡幾米，也跟憨兒在烘焙坊待過，知道憨兒師傅非常用心，製餅過程一點都不馬虎，一點一點就串起來，而陳漢典都聽Lulu安排，喜餅就此定案。

陳漢典、Lulu婚禮場地已敲定。潘佳琪攝

先前Lulu的老闆陳鎮川透露，兩人真的太忙了，因此結婚登記是「不看農民曆只看行事曆」，兩人登記當天農民曆上沒有寫「宜結婚」，天氣甚至風雨交加，所以戶政事務所沒什麼人，彷彿被他們包場，不過陳漢典表示，當時就是很堅定，陳漢典說：「反正風雨無阻，我們非常堅定，好啦，就是要結了！」

婚禮倒數一個月左右，兩人透露進度大約五五六六，但後面進度條會跑比較快。被問到會不會邀請小S，他們表示這兩天在列賓客名單，陳漢典逗趣發言：「這幾天才會開始廣發英雄帖。」目前婚禮場地已確定，而預計開幾桌？陳漢典回應：「大概40、50、60⋯⋯七、八十桌。」因為還要等賓客確認出席的人數，不敢把話說死，Lulu笑說：「我們怕人氣低落。」

至於伴郎、伴娘的部分，陳漢典表示：「絕對讓大家surprise!」被問有幾對，Lulu則說：「盡可能越少越好。」為了節省時間，Lulu透露，因為舞台上會有很多活動。兩人還很有默契異口同聲地說有人「後怕」，答應當伴郎伴娘了之後，害怕當場人太多，「答應後不理」，所以兩人還在討論當中，在找不會害怕的。



