Lulu、陳漢典1/25世紀大婚！絕美婚紗照曝光 「喜帖藏婚禮彩蛋」

陳漢典、Lulu確定於1月25日在台北文華東方酒店舉辦世紀婚宴。（圖／天地合提供）





陳漢典、Lulu「大喜之日」不藏了！陳漢典與Lulu去年10月20日正式結為連理，為了給親友們驚喜，特別在百忙的跨年工作期時把喜帖一一寄出，當作新年驚喜獻給大家，並宣布將於1月25日於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴；喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。

陳漢典、Lulu今（6）日公布的一系列在富士山河口湖前拍攝的婚紗照片，只見身穿Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗的Lulu頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在身著英挺帥氣西裝的陳漢典旁堪稱是天作之合，兩人在5天的拍攝過程中，不僅遇到5天大晴天，更天天看到「富士山爺爺」露臉，彷彿像為這對新人互許終身「加持」。

Lulu與陳漢典拍攝5天皆遇到大晴天。（圖／天地合提供）

陳漢典、Lulu在天公作美清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，不僅被眾人稱讚「人品爆發」，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情密意喜帖的「幸福密碼」，陳漢典透露：「因為Lulu是個性比較『E』人的Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

正因為拍攝出太多奇蹟美照，讓兩人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」至於問到1月25日婚禮上的婚紗樣式及尺度，Lulu更以「優雅兼具性感」六字預告，「絕對會讓大家驚豔！」談及決定遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」

Lulu、陳漢典透露遠赴富士山拍攝婚紗的原因。（圖／天地合提供）

而對於自稱是「富士山發燒友」的Lulu來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，大約九年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

值得一提的是，兩人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上陳漢典與 Lulu在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格。

Lulu預告婚禮當天的婚紗風格。（圖／天地合提供）

Lulu也笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」而不只外觀可愛更暗藏1月25日婚禮布置「彩蛋」，Lulu表示：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是『LULU LAND』，左邊寫『HANK LAND』則是漢典。」她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」甜蜜巧思藏在每個細節中，連喜帖都成為新人愛情故事的延伸。

除此之外，設計概念更是暗藏深意，Lulu分享，其實喜帖本身就是一個「會說故事的設計」，「單看其中一面是一個『喜』字，拿遠一點看，很像一位新娘拿著一朵花；翻到另一面，也是『喜』字，但遠看就變成一位新郎，手上還有一顆小愛心。」當喜帖整張攤開時，兩個「喜」合在一起正好成為「雙喜」，象徵兩人攜手步入人生新階段，當中一段英文標語「He is her joy, she is his happiness（他是她的喜樂，她是他的幸福。）」成了彼此愛情宣言，Lulu感性表示「雖然我們結婚了，但我們夫妻倆依然都是一個完整的人，沒有因為結婚而失去自己、變成另一個人，而是兩個完整的人選擇走在一起。」



