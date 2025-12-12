Lulu 4字透露「禮服風格」 陳漢典放閃：我覺得很辣

陳漢典、Lulu分享婚禮細節。潘佳琪攝

藝人陳漢典與 Lulu 黃路梓茵今（12日）宣布於婚禮上選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。Lulu 說道：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」兩人也分享了婚禮進度，忙歸忙，但尾牙也是卯起來接。

婚禮倒數一個月左右，陳漢典、Lulu透露進度大約五五六六，被問到會不會太趕？陳漢典透露後面進度條會跑比較快，目前婚禮場地已確定，這兩天會發出邀請給賓客。被問說會不會因為準備婚禮，少接幾場尾牙，兩人表示「該賺的錢還是要賺，不要漏接」，陳漢典表示：「卯起來接，因為還是會有些開銷，盡量不要漏接。」還現場推銷自我，陳漢典表示：「歡迎選用，可以為大家服務，唱歌、跳舞，我們也可以當Dancer，都可以，因為我們是熱舞社出身的，自來水盃舞蹈大賽亞軍。」

陳漢典、Lulu婚禮倒數大約1個月。潘佳琪攝

被問到禮服風格，Lulu自信滿滿說：「唉唷，你問到重點了，我跟你講，4個字，風情萬種！」透露禮服有各種風格，無論是「耍美不落人後的」，或者可愛的，通通都有，被問說會有很火辣的嗎？陳漢典堅定回答：「絕對有！」Lulu問道：「有喔？」他再度放閃：「我覺得很火辣！」Lulu笑說：「老公合作愉快。」接著也透露，嫁給陳漢典就像嫁給七、八十個人一樣，因為陳漢典很會模仿，有時老公會是李四端，有時會是麻吉大哥或趙哥。陳漢典還當場模仿起來，Lulu趕緊制止老公，笑說：「不好意思，他小時候被驢踢了，所以我就決定嫁給他，去哪裡都帶著他。」兩人玩網路哏，默契十足。



