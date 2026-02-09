LUMENTUM股價飆新高 海外主動式ETF揚眉吐氣。資料照



美國科技股2/6迎來大反彈，那斯達克指數上漲超過2%，帶動海外主動式ETF今日強勢上漲。今(2/9)日一開盤，主動式ETF漲幅排行榜前五名就全部被海外主動式ETF包辦，其中又以00988A最為強勢，開盤即跳漲超過5%，讓上週逢低買進的投資人超開心。

觀察主動統一全球創新(00988A)的持股表現，持股部位第二大的光通訊大廠LUMENTUM一口氣飆出超過9%的漲幅，CPO巨頭COHERENT也大漲8.81%，帶動00988A今日開盤就展現強勁上攻氣勢。參考三竹股市統計今日早盤主動式ETF漲幅表現，表現最亮眼的就是00988A。

從漲幅來看，00988A股價飆漲5.79%，位居全體主動式ETF漲幅第一名；第二至第五名分別是主動中信ARK創新(00983A)、主動元大AI新經濟(00990A)、主動台新龍頭成長(00986A)、主動摩根美國科技(00989A)，漲幅約在5%-4%之間。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，今年投資將聚焦三大關鍵字：「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以首選光通訊和記憶體。此外，各國主權之爭日漸火熱，美國強力捍衛「AI主權、關鍵資源及邊界主權」，因此也看好能源基礎建設，包括：電力設備、核能供應鏈、燃料電池和關鍵資源等。

