Lumileds車用LED 產品疑侵權 台灣LED大廠億光在美提出專利侵權訴訟

台灣LED大廠億光電子昨(2)日向美國德拉瓦州聯邦地方法院對LED電子零件製造商Lumileds 提出專利侵權訴訟。(圖由億光電子提供)

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】台灣LED大廠億光電子昨(2)日向美國德拉瓦州聯邦地方法院（District of Delaware) 提出專利侵權訴訟，對LED電子零件製造商Lumileds Holding B.V. 和 Lumileds, LLC（下稱Lumileds）提起專利侵權訴訟，控告Lumileds侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，侵權產品是Lumileds所銷售的特定車用LED 產品。

億光今(3)日發布新聞表示，在訴訟中，億光擬請求永久禁制令、提交帳冊、損害賠償、利息、召回和銷毀；億光主張Lumileds 所生產且銷售的Lumileds LUXEON Go車用LED產品及/或高功率LED涉及侵害其美國專利。

億光表示、該公司專利US 7,554,126 為 LED 覆晶和封裝製程，是汽車照明市場的關鍵技術，透過調整 N/P 電極的面積比例，使 LED 晶片與焊料具有良好接著性，可兼顧高散熱及封裝可靠度，適用於高功率照明與顯示等領域。

對於US 7,554,126專利，億光於美國、日本、中國等地區擁有家族專利，億光聲明，Lumileds的車用LED產品、已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術，該專利不僅可用於車用LED產品，更可涵蓋照明、燈絲、UVC、車用LED 、CSP、背光、閃光燈及Mini/Micro LED等多個領域。

億光重申、專利權主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。