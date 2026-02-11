Lunar還Chinese？中國挨批雙標！外媒早解答

▲文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出。（圖／記者吳翊緁攝影）

[NOWnews今日新聞] 中國央視旗下媒體日前發文怒批我中華文化總會（簡稱文總）在宣傳新年特別節目時用了"Lunar New Year"，而非"Chinese New Year"。對此，中國籍旅外網紅李穎發現中國外交部歷年來也會使用"Lunar New Year"，引來多位網友附和：「一個國家的人自卑成什麼樣子，才能讓一個節日名字說得不對就破防？」、「小粉紅：怎麼辦？這算辱嗎？」等。事實上，究竟該用哪個字的爭論每年都會浮現，外媒也早有解答。

廣告 廣告

社群平台X上的粉專「李老師不是你老師」9日貼文指出，央視提到文總把春節寫成Lunar New Year被批評數典忘祖，但他發現中國外交部也曾多次用Lunar一字宣傳新年。

李老師該文隨即引來網友在底下狠嘲：「一個農曆新年把祖宗給氣活了」、「瘋狗亂咬，經常咬到自己」、「一個國家的人自卑成什麼樣子，才能讓一個節日名字說得不對就破防？」、「

小粉紅：怎麼辦？這算辱嗎？」等。

該用"Lunar" New Year還是"Chinese" New Year的爭論早已出現多年，幾乎每年都會再被拿出來討論。外媒《CNN》於2023年就曾寫過：「儘管亞洲很多地區的慶祝活動多源自中國春節（Chinese Spring Festival），例如越南的Tết，但這些節日也早已演進到擁有自己國家的特色，更反映了當地信仰和料理特色。這正是很多人提倡把Chinese New Year換成Lunar New Year的主因。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜發文：哭著看完

高金素梅突被搜索！侯漢廷示警在野：曾被栽贓寫報告給共產黨

黎智英遭重判成警訊？綠委：北京高壓、台灣國會配合演出