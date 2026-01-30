LUXGEN油電車款同步推出百萬分期零利率方案

（記者卓羽榛臺北報導）新世代純電休旅 LUXGEN n⁷ 以全方位安全設計為核心，近日獲得「 TNCAP 五星最高安全評等」，於成人保護、兒童保護、行人保護與安全輔助四大關鍵面向中，皆展現穩定且全面的防護表現，體現智慧科技與高安全標準並行的產品實力，無論是長途返鄉或年節出遊，都能為全家帶來更安心的行車守護。



迎接嶄新一年，LUXGEN於2月推出以安全守護與入主彈性為主軸的 「全維守護・聰明零利」購車專案，油電車款同步加碼，陪伴消費者輕鬆升級智慧移動生活。自 2 月 1 日起至 2 月 26 日止，選購 25 年式 n⁷ 全車系，即可享有最高 100 萬分期零利率購車方案，並限時加碼贈送價值不凡的 「電掣升級套組」，同時再享四年最高 15% 充電點數回饋。指定車型整合各項優惠後，總回饋價值最高超過 15 萬元，讓消費者在新春之際，安心開啟純電新生活。



走春露營、闔家出遊n⁷ 專屬 V2L 與專屬套組限時升級 讓你的純電生活一次到位

過年期間，不論是返鄉團聚、走春拜年，或安排露營、戶外活動，LUXGEN n⁷ 皆能從容應對各種用車情境。作為國產純電休旅領航者，n⁷ 以寬敞靈活的車室空間，滿足全家出行與大量裝載需求，後廂在座椅彈性變化下，可輕鬆容納大型行李、露營裝備或年節採買物品，讓每一趟旅程都更加自在從容。

為持續推動新能源交通普及，n⁷ 支援串聯全台 9大主流充電服務商的 「隨插即充」服務，車主無需事先操作或切換 App，就像手機充電一樣，插上充電槍即可立即開始充電，大幅降低充電門檻，讓純電用車更輕鬆便利。而在戶外與休閒場景中，n⁷ 搭載的 V2L 車外供電功能，則可將車輛作為大型行動電源，為露營炊具、照明設備或各式電器提供穩定電力支援，讓戶外活動同樣擁有舒適便利的用電體驗，深受露營與戶外族群青睞。



為回饋車迷支持，LUXGEN 於開春期間推出 n⁷ 專屬購車回饋方案：n⁷ LR 五人粹鍊＋版享 100 萬分期零利率，n⁷ 五人純粹版、n⁷ LR 亮點版享 100 萬低利率分期，n⁷ 全車系再加碼四年最高 15% 充電點數回饋及「電掣升級套組」。電掣升級套組包含專屬前/後擾流、V2L 車外供電轉接器等多項實用車載精品，兼顧外型風格與實際機能，整體升級總價值最高超過 6 萬元，讓年節出遊與日常用車更加便利。



開春入主U6 NEO、URX NEO 同享百萬分期零利率輕鬆迎接新年再贈全年領牌費

迎接新年新氣象，LUXGEN 同步推出油電休旅車款開春回饋方案。2 月入主 U6 NEO、URX NEO 即可享有最高 100 萬分期零利率，URX指定車款加贈全年領牌費及 2 萬元保險抵用金，讓消費者在新春時刻無負擔升級用車生活。70 萬級距中大型 SUV U6 NEO 以寬敞空間、充沛動力與完整安全科技，展現運動跑旅風格，現正入主 U6 NEO 環景勁化版，優惠價 75.9 萬元(原售價 83.8 萬元)。多元用途的 URX NEO 則結合高顏值設計、高馬力輸出與智慧安全科技，標配 ACC 全速域主動車距巡航(含 Stop & Go)，滿足家庭團圓、走春出遊與日常通勤等多重需求，現正入主 5 人大生活家版，優惠價 83.9 萬元(原售價 94.8 萬元)。LUXGEN 誠摯邀請消費者把握農曆新年最佳入主時機，與家人一同開啟安心、智慧、充滿新氣象的移動生活。欲了解更多購車優惠詳情，歡迎至 LUXGEN 官方網站預約來店賞車，或洽客服專線 。

