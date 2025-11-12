Luxgen變Foxtron挑戰特斯拉？傳鴻海吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停

裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團的電動車合作，正進入關鍵轉折。市場傳出，裕隆決定將旗下自主品牌納智捷（Luxgen）股權轉移至雙方合資公司鴻華先進（2258），等同讓鴻海間接取得品牌主導權。

目前鴻華先進股權結構為鴻海持股45.62％、裕隆43.83％。若納智捷成為鴻華先進100％子公司，雙方將透過鴻華平台完成垂直整合，從技術研發、整車製造到品牌銷售形成完整價值鏈，被視為台灣電動車產業邁入新階段的重要一步，也意味著鴻海正式跨過「代工」界線，邁向整車品牌經營的最後一哩。

對於市場傳聞，裕隆回應，「公司與合作夥伴間之業務推動皆依既定計畫穩健推進；對於外界傳聞或未經確認之資訊，無法評論。」鴻海方面則低調表示，一切以正式公告為準。

為何裕隆願意讓出納智捷？

據傳，裕隆內部確實掀起一波討論。納智捷是創辦人嚴凱泰生前的重要志業，如今交出主導權，象徵企業世代轉型的關鍵一頁。現任執行長嚴陳莉蓮以「務實」為先，經多方評估後拍板放手。

納智捷近年持續虧損，去年負債近20億元，今年上半年仍虧損1.26億元。若由鴻華主導品牌，不僅可減輕裕隆財務壓力，也能提升三義廠稼動率。

有資深業內人士向《風傳媒》記者表示，「從第一台量產車開始，裕隆和鴻海就是一起打拚。台灣市場不大，大家需要調整合作方式，讓鴻華能垂直整合、走得更遠。」

「與其說裕隆讓出，不如說是鴻華也需要。」加上裕隆仍握有鴻華43.8%股權，未來若鴻華營運獲利，裕隆仍能共享成果。

納智捷n7剛上市時銷量相當火熱，不過隨著競爭對手越來越多，今年銷量大減。圖為裕隆董事長嚴陳莉蓮。（劉芯衣攝）

鴻海為何非拿下納智捷不可？

對鴻海而言，這場交易不僅是一項投資，更是集團電動車藍圖中的「關鍵拼圖」。



鴻華先進自2020年成立以來，主攻CDMS（委託設計與製造服務）模式，為車廠提供設計、研發、製造與供應鏈整合服務。今年6月更與三菱汽車簽署合作協議，負責右駕市場車型設計與製造管理，打入紐澳市場。

不過，要在全球爭取客戶，鴻海需要一個可驗證的品牌樣本。納智捷擁有完整銷售與售服體系，全台逾30家據點，一旦納入鴻華旗下，將成為鴻海測試市場、驗證技術與品牌運作的「實戰平台」。

資深車界人士指出，「鴻海若要在全球電動車市場站穩腳步，必須擁有完整產銷實績當背書。納智捷正好是這個跳板。」

n7後繼無力，三方合作為何卡關？

2023年納智捷推出首款純電休旅n7，以「百萬元內」定價掀起話題，預售達2.5萬台、年銷7千輛，一度超車Tesla Model Y。然而，今年銷量驟降至約3千輛。據《今周刊》報導，鴻華去年營收未達百億元，今年前十月年減近5成，主力車型n7累銷僅1萬多輛，距離損益兩平的4至5萬輛仍遙遠。

有知情人士透露，從合作到銷售，都使裕隆、鴻華、納智捷三方壓力倍增，加上股東結構與決策層級不同，產品開發與市場推進中摩擦不斷。假設未來由鴻華主導設計與行銷，可縮短決策鏈、提升效率，也讓品牌策略更加一致。

Foxtron接棒登場，雙品牌能共存嗎？

隨著整合消息傳出，外界發現原訂以Model B平台打造的「Luxgen n5」疑似更名為「Foxtron Bria」。市場推測，鴻海可能以Foxtron為主品牌，Luxgen聚焦內銷，Foxtron主攻外銷，形成雙品牌布局。

這樣的模式將有助鴻華拓展國際代工與品牌合作，也為未來IPO與海外市場鋪路。不過業界提醒，若雙品牌定位不清，恐出現內耗與市場重疊問題。

資深車線人士也指出，「台灣汽車市場有限，加上關稅若再調降，本地品牌競爭力勢必受壓。如何讓Luxgen與Foxtron在定位上互補，是鴻華整合後第一道考驗。」

從手機代工到汽車製造，鴻海正打造一場屬於台灣的電動車實驗。納智捷併入鴻華，不只是品牌命運的轉折，更是一場產業整合的壓力測試。

觀察今（12）日股價表現，裕隆開盤33.5元一路向上直衝35.9元漲停鎖死；至於鴻海一度翻黑後陷入平盤，收盤報250.5元，漲幅1.62%。



