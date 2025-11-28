【記者羅伯特/綜合報導】在全球車市正快速向「智慧化」邁進的時刻，賽車電影-叱吒風雲製片人 江秉承 受邀擔綱台灣自主品牌 Luxgen昇級版電動車廣告導演。這是江秉承繼多部 AI 影視與國際動作電影製作後，再一次製作汽車廣告，並以電影級敘事重新定義「台灣品牌展望未來」。

圖說: Luxgen 新廣告力邀金馬製片操刀 江秉承描繪電車未來願景

此次合作不僅是汽車業與影視業的跨界聯手，更象徵台灣在汽車科技、影像科技與品牌文化上的三方交匯。這支新廣告全面展現「未來車」的視覺語言，包括 AI 製作與未來移動性概念（Future Mobility） 等元素，並藉由江秉承擅長的電影鏡頭調度，打造一支具國際水準的科幻風格廣告。

江秉承以電影級敘事賦能汽車廣告

江秉承近年以賽車電影《叱吒風雲》與好萊塢動作片《靈魂刺客》連結國際影視製作聞名業界，同時也是區塊鏈商模國際成功案例 Phanta Bear 的幕後推手之一，多次引領台灣創意進軍全球。此回執導 Luxgen 廣告，他表示：

「科技產業的巔峰,不僅是提供更強大的功能,更是能滿足每個使用者的心靈，『這是我們共同期待的AI時代』。」

這次廣告呈現一種未來近在眼前、科技與人共行的視覺語彙，期待成為 Luxgen 品牌加速進入未來的重要轉捩點。

這種協作模式過去多見於韓國（如 Kia、Samsung 與韓國影視文化圈合作），台灣市場正首次看到完整實踐。

從金馬電影製片到國際電影人，再到 AI 創作先鋒，曾製作台灣第一支AI汽車廣告的江秉承此次回歸汽車廣告，不只是個人的華麗轉身，也象徵台灣影視與科技的跨界融合正在加速發生。