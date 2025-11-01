LUXGEN n⁷ Aero 電掣特仕版 心動價102.9萬起
【記者卓羽榛臺北報導】10月上市即獲熱烈迴響的 LUXGEN n⁷ Aero 電掣特仕版，以風馳電掣的個性外型與滿配升級的高C/P值，成功擄獲許多消費者的目光。為感謝消費者大力支持，LUXGEN於11月推出包含「頭款5萬輕鬆開回家」分期方案、n⁷系列搭配「四年最高20%充電點數回饋」等購車優惠，再加碼升級預約試駕抽Switch 2與人氣遊戲片，持續打造最聰明的入主純電車款時機。n⁷ Aero 電掣特仕版外型設計語彙承襲「以風塑形」，並專屬搭載 LuxAero 電掣套組(前/後擾流)、導流尾翼、懸浮式輪圈蓋、車載充電地圖與車門飾板等配件，兼具性能感與實用性，心動價102.9萬起，入主即享風格升級、科技滿載，是購車一次到位最聰明的選擇。
此外，LUXGEN 11月響應政府，特別推出新購補助獨家加碼！品牌全車系適用「頭款5萬元」輕鬆入主專案 ，包含純電休旅n⁷全車系(n⁷ 5人Aero 電掣特仕版除外)、結合SUV、MPV以及福祉功能獨特定位的URX NEO、國民跑旅U6 NEO，加上各項當月限定優惠、好禮，指定車型最高優惠超過20萬！無論要換購油/電車款、11月選LUXGEN最划算，從日常通勤到假期出遊，LUXGEN將持續陪伴你展開每一趟充滿亮點的旅程，優惠詳情詳洽各地LUXGEN展間。
n⁷純電實力 × 智能科技 × 安心保固一次到位！
n⁷ 擁有最高711公里續航(NEDC)與後驅動力設定，搭配 ADAS Lv.2+ 智慧駕駛輔助、AR View⁺環車影像科技，實現駕馭即馳的熱血體驗。2,920mm 超長軸距結合 5+2 多功能大空間與最大 1,667L 行李廂，無論是城市通勤還是週末露營都從容應對。搭載15.6吋中控大螢幕與12.3吋數位儀表、支援V2L車外供電功能與串聯全台9大主流充電服務商的「隨插即充」服務，提供最即時、最便利的充電體驗。全車系支援 OTA 雲端更新與 LuxClub 專屬 APP，遠端啟閉空調、車況查詢、車輛控制一指搞定。n⁷全車系皆享 8年16萬公里三電保固(營業用6年60萬公里)，節能、節稅、低保養，四年保養成本比燃油車省下近六成，讓你開電動車，不只潮，還很聰明。
n⁷ Aero 電掣特仕版提供兩種規格：
● n⁷ 5人Aero 電掣特仕版(售價102.9萬)，標配 LuxAero電掣套組(前/後擾流)、LuxAero 導流尾翼、懸浮式輪圈蓋、車載充電地圖與車門側裙飾板(價值4.55萬元)，重點配件一次到位，輕鬆入主屬於你的第一部電動車。
● n⁷ LR 5人Aero 電掣特仕版(售價127.9萬)，標配LuxAero電掣套組(前/後擾流)、LuxAero 導流尾翼、懸浮式輪圈蓋、車載充電地圖、雙色車門飾板、V2L 車外供電轉接器、旅行式行動充電器 Plus、無線充電盤與後廂平整化套件(價值6.73萬元)，機能再升級，是純電生活一步到位的滿配首選。
若你想擁有一台與眾不同的電動車，n⁷ Aero 電掣特仕版以滿配規格與風馳電掣的獨特魅力，伴你展開充滿亮點、無限可能純電生活，是一台真正 All-aroun7d 的純電車款首選。
11月預約試駕全車系 抽 Switch 2 再送人氣遊戲好禮LuxShop商城加碼免運送亮點
即日起至11/30止，預約並完成試駕任一LUXGEN車款，即有機會抽中最新一代 Nintendo Switch 2 主機與「最新人氣遊戲」，邀你與全新的夥伴一同進化，體驗從駕馭到娛樂的雙重精彩。此外，LUXGEN全車系適用「頭款5萬元」輕鬆入主專案，包含n⁷全車系(n⁷ 5人Aero 電掣特仕版除外)、URX NEO、U6 NEO，加上各項當月限定優惠、好禮，指定車型最高優惠超過20萬！本月入主n⁷ 5人Aero 電掣特仕版享「100萬高額低利率分期」方案，n⁷全車系再搭配四年最高20%充電點數回饋，讓你輕鬆買車、放心用車！不論是油轉電、還是升級純電生活，都能輕鬆入主、立即展開風馳電掣的旅程。11月LuxShop線上商城加碼推出「亮點狂灑購物祭 LuxShop 雙11」限時活動，11月10日至11月30日活動期間享四大優惠：購買指定商品享最高111點亮點回饋、首次下單加碼再送11點亮點、消費滿1,500元即享免運、消費滿999元即獲得抽獎機會！買越多賺越多快把握機會趕緊來LuxShop逛逛品牌精選好物。欲知更多活動及車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線，立即預約試乘Switch to LUXGEN，切換屬於你的移動新篇章！
