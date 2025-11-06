LV推出精緻露營手工製帳篷與睡袋！系列加碼萌寵硬箱與造型包款一次看

路易威登2026早春男裝系列主題圍繞「自然的寧靜與人文的溫度」，以細緻紋理、柔和色調與動物元素呼應英倫鄉野的清晨氛圍。

開場的 Monogram Surplus 迷彩圖案皮件系列 以苔蘚與灌木叢為靈感，運用特殊壓花技術，呈現出編織般的錯視質感，兼具品牌帆布的輕盈與耐用。包括 Horizon 行李箱、Christopher MM 背包、Keepall 旅行袋及寵物後背包等皆展現實用與風格兼具的冒險氣息～

廣告 廣告

系列亦推出 Courrier Lozine 110 Glamping 奢華露營裝備硬箱，以 Monogram Surplus 帆布包覆，內含由法國帳篷製造商 CABANON 手工打造的帳篷與睡袋，體現精緻露營的新典範，將旅途化為一場儀式。

針對愛寵人士，本季推出「萌寵之家」系列，包含床鋪硬箱與 Speedy 造型寵物硬箱，靈感源自主人與寵物間的永恆羈絆，將旅行與陪伴融入設計語言之中！

延續自然主題的 Monogram Forest 森林動物印花皮件系列，以狐狸、米格魯與大丹犬等動物為靈感，將經典 Monogram 圖騰結合趣味插畫，展現溫暖童趣的田園風格。包款採用深秋酒紅、午夜藍等新色調，皮夾內側更藏有象徵品牌探險精神的「LVERS 狐狸」彩蛋。

最後， LV Touch 男士包款系列 則以極簡結構重現品牌工藝美學。採用雙面皮革設計，一面為粒面皮革，另一面為同色系絨面革，並飾以低調的 “V” 字縫線與登山扣細節，呼應英倫紳士的沉穩格調。

整體而言，本季系列不僅回歸自然，更展現對「優雅探險」的全新詮釋，在都市與原野之間，路易威登描繪出一幅靜謐、從容、永恆的旅人景致。





延伸閱讀：

好想擼貓蹭狗，同時擁有清新好空氣！10間寵物友善店家不藏私分享，原來他們都用伊萊克斯「毛寵心淨機」，飛天毛、異味、過敏原通通吸光光～

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報

● 「安特衛普六君子」的靈魂詩人、比利時傳奇設計師Marina Yee逝世永別時尚舞台