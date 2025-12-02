LV推「韓國鯽魚餅」鑰匙圈！售價破3萬 韓網傻眼：大創有賣一個20塊

法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）推出「韓國鯽魚餅」鑰匙圈，價格超過3萬元台幣。翻攝LV官網



據南韓媒體今天（12/2）報導，法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）推出「韓國鯽魚餅」鑰匙圈，價格超過3萬元台幣，引起南韓網友熱議，有人指出，大創也有賣類似商品，一個約20元台幣。

據《韓國經濟》報導，法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）近日推出一款鑰匙圈，以南韓的國民點心「鯽魚餅」（붕어빵）為外型，在產品說明中寫道，該商品由義大利皮革製作，除了可當作鑰匙圈之外，還能當成迷你小包使用。

據悉，鯽魚餅是南韓街頭的特色小吃，與日本著名的鯛魚燒不同，在外觀上，鯽魚餅較長扁，雖然常見的內餡也是紅豆或奶油，但外皮偏酥脆，並非如鯛魚燒般的柔軟餅皮。

路易威登表示，這款商品「向鯽魚餅的文化致敬」，很適合作為禮物，送給旅遊人士、甜點愛好者，或是喜歡個性化配件的人，產品的售價為141萬韓元（約3萬元台幣），可以在官網訂購。

不過，南韓網友看到這個數字，紛紛寫下負面評論：「這個價錢，可以拿去吃多少鯽魚餅」、「這應該可以吃5百個鯽魚餅了」、「大創（日本平價商店）就有類似的商品，一個1千韓元（約台幣20元）」。

有評論認為，即便是名牌商品，這個鑰匙圈的價格也太過離譜，但也有人指出，這是時尚圈的整體價格趨勢。

