LV曼谷「飯店」？東南亞唯一百年古宅展現旅行美學

【看見泰國 VisionThai】精品品牌Louis Vuitton(LV)於曼谷唐人街（中國城；China town）推出「LOUIS VUITTON HOTEL BANGKOK」快閃店，這是東南亞唯一的LV Hotel快閃展覽空間。此次快閃活動為慶祝LV經典Monogram花紋誕生130週年，展覽地點選在Pom Prap區百年歷史建築Baan Trok Tua Ngork，自2月11日開放至3月15日，民眾須透過Louis Vuitton官網免費預約參觀。這並非真正提供住宿的酒店，而是融合奢侈品時尚、精品工藝與泰國文化的沉浸式體驗空間，成為曼谷最新網美打卡熱點。

百年古宅變身時尚殿堂 展現旅行美學

百年古宅在唐人街Baan Trok Tua Ngork（來源：Louis Vuitton）

Louis Vuitton選擇Baan Trok Tua Ngork作為展場，這棟百年歷史建築座落於曼谷唐人街附近的歷史街區，古樸韻味與精品奢華形成強烈對比，完美呼應品牌「旅行藝術」(Art of Travel)的核心理念。展場佔地四層樓，以品牌五款最具代表性的Monogram包款為主軸，Keepall、Speedy、Alma、Neverfull及Noé，透過一系列主題空間講述這些設計如何從實用旅行配件演變為跨越世代的時尚經典與收藏品。

東南亞唯一站 延續全球130週年慶典

LOUIS VUITTON HOTEL BANGKOK 以復古飯店大廳為設計靈感（來源：Louis Vuitton）

此次曼谷快閃空間是Louis Vuitton全球130週年慶祝活動的一環，延續先前在上海、紐約及首爾的展出。Monogram花紋由Louis Vuitton之子Georges Vuitton於1896年創作，至今已成為全球最具辨識度的奢侈品標誌之一。曼谷作為東南亞唯一巡迴站點，凸顯泰國在品牌亞洲策略中的重要地位，也展現泰國作為時尚與文化交匯點的獨特魅力。

需預約參觀 開放時間彈性

「LOUIS VUITTON HOTEL BANGKOK」開放時間為週一至週四11:00至20:00，週五至週日則延長為10:00至21:00。由於預期參觀人潮眾多，品牌要求民眾提前透過官網預約時段。展場位置靠近BTS捷運中國城站，步行數分鐘即可抵達，交通便利。參觀者可透過一系列沉浸式空間，體驗Louis Vuitton如何將時尚、功能與旅行敘事完美結合。

奢侈品快閃新趨勢 文化與時尚深度對話

Louis Vuitton此次快閃展覽代表奢侈品牌體驗行銷的新趨勢，不再只是銷售商品，而是創造深度文化對話。透過將高級時尚融入泰國百年建築的真實歷史脈絡中，品牌成功打造獨特的沉浸式體驗。對曼谷而言，這不僅提升城市的國際時尚地位,也為本地及國際訪客提供結合奢華與傳統的文化體驗。此快閃展覽限時開放至3月15日，有興趣的民眾應把握機會預約參觀。（預約參觀LOUIS VUITTON HOTEL BANGKOK）

