LV美妝創意總監也救不了？十億美元美妝獨角獸慘遭拍賣

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《Yahoo Finance》等多家外媒報導，由傳奇彩妝師Pat McGrath創立、曾被譽為市值達 10 億美元的美妝獨角獸品牌「Pat McGrath Labs」，已正式啟動出售程序，品牌資產將透過公開拍賣方式出售，宣告這個曾經風光一時的品牌迎來戲劇性轉折點。

投標截止日期為2026年1月26日，品牌資產的公開拍賣定於1月27日透過Zoom線上進行，同時也提供實體出席選項。此次拍賣由資產顧問公司Hilco Global管理，資產以現況出售方式進行，並敦促潛在買家自行進行盡職調查，顯示這次出售更接近困境式資產處分而非典型策略性收購。

Pat McGrath Labs成立於2015年，憑藉高性能、色彩飽和的彩妝產品和備受追捧的新品發售模式迅速建立了狂熱粉絲群，2018年品牌在Eurazeo Brands的投資推動下估值突破10億美元，一度成為美妝界的亮眼獨角獸。

但近年來，品牌面臨營運挑戰、管理層變動與裁員等問題，估值驟降，並開始尋求結構性重整與資本重組，此次資產出售包括品牌的知識產權及相關資產，並在業內被視為試圖在財務與創意之間重新找回平衡的最後努力。

不過，有趣的是，Pat McGrath個人影響力在奢侈品界仍高，她於去年受任為Louis Vuitton美妝系列La Beauté的彩妝創意總監，但她一手打造的品牌卻正進入「以最高出價者得」的出售程序，形成強烈反差

