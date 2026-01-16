LV Monogram 130週年星光炸裂！王淨自帶萌甜濾鏡、手提Speedy超搶鏡…隋棠自爆人生第一顆LV是它

（圖／品牌提供、記者顏一婕攝）

路易威登Monogram誕生130週年，慶祝活動規模拉到最高等級，在1月15 日於Louis Vuitton台北101正式揭幕～現場不只包款話題滿滿，星光更是直接點亮整個信義區，包含：王淨、隋棠、邵雨薇、林奕嵐、范少勳齊聚一堂，用自己的方式演繹經典Monogram！

身為品牌大使的王淨一登場就自帶萌甜濾鏡，這天她選擇繽紛印花、不規則剪裁的斗篷洋裝，整體造型像是走出歐洲古堡的俏皮貴族。手上那顆烏木色 Speedy會不會太可愛啦、直接成為全場焦點，她本人也分享最愛這顆包，「有一種很流行的古著感。」被問到如果能把任何日常用品套上 LV Monogram，她毫不猶豫點名「手機」，果然是行走在 Z 世代審美最前線的代表。

女神隋棠則完全是另一種氣場，一身黑白拼接印花洋裝，帶點中世紀輪廓的結構剪裁，帥氣又優雅。她分享自己人生第一個 LV Monogram 是大概20歲時購入的 Speedy，當年還特地請教洪老師（洪偉明）該買哪一款，現在回頭看，果然是最不會後悔的選擇。她形容如果把 Monogram擬人化，就是「經典女神」，經得起時間考驗，也能被不同世代理解與喜愛。

范少勳這天走的是童趣帥路線，動物印花刺繡丹寧造型搭配Keepall行李袋，隨性中又藏著細節。他也透露自己其實是刺繡控，人生第一個LV單品就是刺繡皮夾，果然是細節派男神。

邵雨薇選擇駝色針織毛衣搭配格紋不規則短裙，裙襬隨著走動若隱若現，視覺效果超加分，手上的Noé包為整體造型畫下亮點。

林奕嵐則以黑色斗篷洋裝配酒紅色唇妝，氣場直接切換成復古女伶，Neverfull 在她手上完全展現「時髦又能裝」的實用魅力，她也分享很愛這種可以什麼都塞進去的包款。

MONOGRAM130週年紀念全新系列

這場活動的靈魂還是Monogram本身。為了慶祝130週年，Louis Vuitton 特別推出 Monogram Origine、VVN與Time Trunk三大限量膠囊系列，從帆布、天然皮革到硬箱工藝，各自致敬品牌最核心的 DNA。

路易威登透過一系列作品與主題櫥窗，展出 Monogram 經典手袋、全新周年紀念系列與香水系列作品，向品牌最具代表性的 Monogram 帆布，以及 Keepall、Alma、Speedy、Noé、Neverfull 等五款經典手袋致敬，證明真正的經典，從來不怕時間考驗。

走出店外，台北 101 門口的巨型Monogram旅行硬箱藝術裝置更是打卡熱點，向品牌歷史經典致敬，也象徵Louis Vuitton在傳承與創新之間，持續前行。

