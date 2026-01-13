LV Silver Lockit掛鎖吊墜10週年 首度推出黃K金材質

路易威登10周年紀念版黃K金Silver Lockit吊墜。NT$91,000（LOUIS VUITTON提供）

LOUIS VUITTON（路易威登）每年都推出的Silver Lockit，到現在已經走進第十年了。這項與聯合國兒童基金會的合作，標誌著品牌對兒童的真誠和堅定承諾的延續，為慶祝這個重要時刻，特別推出Silver Lockit限量版黃K金吊墜，每售出一條將會捐贈800美元給聯合國兒童基金會，加強對兒童的支援力度。

自2016年1月12日開始，路易威登承諾支持聯合國兒童基金會，幫助世界上最弱勢的兒童，為履行諾言，品牌推出了Silver Lockit系列：這款珍貴而富有象徵意義的珠寶，靈感源自1901年Steamer旅行手袋上的掛鎖，體現了路易威登所珍視的信任、保護和傳承價值觀，這些價值觀也深深植根於聯合國兒童基金會的項目中。

10週年紀念版黃K金Silver Lockit吊墜是男女皆宜的限量品項。NT$91,000（LOUIS VUITTON提供）

自此，路易威登每年都會重新演繹此系列，並在過去十年中已籌集超過2,800萬美元。今年首次採用黃K金製作，並且是男女皆宜的限量系列。之後更會在4月份推出Silver Lockit 2026系列的新品，並將全年持續進行相關活動和慶祝。

