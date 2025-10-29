LV x 村上隆 Artycapucines VII 聯名再次登場！全系列十一款包包搶先一次看

2025 年巴黎巴塞爾藝術展，路易威登連續第三年合作，正式揭曉 Arty Capucines VII – Louis Vuitton × 村上隆 系列。

這是自二十年前首次合作後的再次攜手，將村上隆奇幻繽紛的藝術世界與 LV 精湛工藝完美結合。展場亮點是一座高達八公尺的巨型章魚雕塑，靈感源自中國燈籠，其蜿蜒觸手延伸覆蓋整個展廳，頭部則呈現村上隆標誌性的 Superflat Jellyfish Eyes，將童趣與神秘融合。

廣告 廣告

系列陳列 11 件 Arty Capucines VII 作品，與經典角色如 Mr. DOB、Superflat Panda 及微笑小花互相呼應，並搭配 Plush Balls 太陽花球，呈現萬花筒般的視覺奇觀！

展覽中，LV 經典包款與村上隆的彩色藝術巧妙融合：Capubloom、Capucines East West Rainbow 與 Multicolor Plush Ball（2008） 交相呼應，新創作 Cherry Blossom Plush Ball（2025）則以櫻花為主題，向日本自然意象致敬。章魚雕塑的觸手還引領觀眾欣賞 Plum Plush Ball（2025）、Capucines Mini Tentacle、Capucines MM Eye 及其他系列新作，每件作品皆將 3D 列印、手工精繡與傳統皮革工藝融為一體，細節令人驚豔。

村上隆自 1990 年代以來以結合日本傳統藝術、潮流、動漫與當代流行文化的風格聞名全球，他標誌性的微笑花、蘑菇、眼睛圖案已成為「村式美學」象徵。自 2003 年首度重新詮釋 LV Monogram 帆布以來，村上隆便與品牌建立深厚合作，將個人創作語彙延伸至皮件、雕塑及大型裝置作品。

此次 Arty Capucines VII 系列不僅展現品牌卓越工藝，也再次彰顯 LV 對當代藝術的承諾與創新精神，為觀者帶來一場視覺與藝術的盛宴！









延伸閱讀：

村上隆 x CASETiFY超狂聯名！「DOB先生」躍上手機殼、行李箱，潮人必搶收藏

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 美拉德強勢回歸！2025棕色包款推薦：MK大包成女星新寵、Loro Piana Bale變Q了

● 睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！