LVMH Watch Week 2026／在天際線之外！ZENITH 真力時把 Defy 設計成可佩戴的現代建築
LVMH Watch Week 2026 今年於義大利米蘭舉行，而對 ZENITH 來說，這也是 Defy 系列的最佳表現舞台，把幾何切面、鏤空骨架與高振頻律動，直接對應這個「時尚之都」的城市結構與節奏。有趣的是，ZENITH 日前同步在台北舉行新品發表，也特別選擇富邦信義大樓頂樓空間，呼應「都會天際線」的元素。
本屆 LVMH Watch Week 錶展， ZENITH 把焦點完全押注在 Defy 家族之上，從全黑陶瓷、黑金鏤空，到系列首見的鏤空陀飛輪，再以銀色錶盤表現 36mm 與 1969 經典復刻，以同一條設計主軸，完成「都會」與「復古」的兩個主題。
黑金鏤空
要說 ZENITH 今年最有記憶點的視覺符號，絕對就是 Defy Skyline Skeleton「黑金錶款」了。此錶以黑色陶瓷錶殼加上金色鏤空機芯，其中黑色陶瓷的外殼以磨砂、拋光交替做出建築的量體感，內裡則用金色調的 El Primero 3620 SK 把鏤空結構做成「夜景燈火」的反差。
另外，ZENITH 的招牌技術「1/10 秒顯示」，在此錶上也轉化為一枚設於小秒針位置、恆定運行的 1/10 秒指示。其內部搭載的 El Primero 3620 SK 鏤空機芯，來自於 2022 年發表的 El Primero 3620，小秒針結構由 5 赫茲高振頻擒縱系統驅動，以每 10 秒鐘就旋轉一次的速度飛快轉動，營造出如大都會城市般永不停歇的節奏律動。
Defy Skyline Skeleton
功能：時、分指示；1/10 秒小秒針指示
機芯：El Primero 3620 SK 自動上鏈機芯
動儲：60小時
材質：黑色陶瓷
錶徑：41mm
厚度：11.6mm
防水：100米
定價：約NT$615,100
全黑陶瓷計時
去年 ZENITH 慶祝品牌 160 週年時，曾經為 Defy Skyline Chronograph 做了一版「藍色陶瓷」的特別版（三支一套的紀念錶之一）；而今年開春，則以黑色陶瓷材質的常規版本現身。此錶配備 42 毫米黑色陶瓷錶殼和錶圈，漸變灰色錶盤飾有星空圖案。腕錶搭載錶廠自製 El Primero 3600 高振頻導柱輪自動上鏈計時機芯，中央計時大秒針採 1/10 秒指示，腕錶同時搭配黑色陶瓷錶鍊和黑色橡膠錶帶，佩戴者可透過快速更換系統輕鬆替換錶帶。
Defy Skyline Chronograph
功能：時、分、小秒針指示；1/10秒指示；計時碼錶；日期顯示
機芯：El Primero 3600 自動上鏈機芯
動儲：60小時
材質：黑色陶瓷
錶徑：42mm
厚度：12.7mm
防水：100米
定價：約NT$687,900
首見鏤空陀飛輪
本次 ZENITH 最具宣示意味的作品，是這款 Defy Skyline Tourbillon Skeleton 鏤空陀飛輪限量錶。這是 Defy Skyline 系列首次把鏤空機芯與陀飛輪合體，尤其其鏤空骨架直接做為機芯的承重結構，並以「星形」為視覺與力學的核心，同時錶殼採用 18K 玫瑰金展現都會奢華感，限量 50 只。
Defy Skyline Tourbillon Skeleton
功能：時、分指示；陀飛輪裝置
機芯：El Primero 3630 SK自動上鏈機芯
動儲：50小時
材質：18K玫瑰金
錶徑：41mm
厚度：12.2mm
防水：100米
定價：約NT$3,344,200
限量：50只
銀色 36mm
除了超酷的黑陶瓷與複雜功能腕錶，小尺寸的 Defy Skyline 36mm 也新增銀色面盤選擇，並提供一般款與鑽圈款兩種版本，用更中性、可穿搭的配置，回應近年來「小尺寸、日常化、可自由穿搭」的需求。兩款皆搭載 Elite 670（4Hz、50 小時動力），可以快拆系統在鋼鍊與橡膠帶間切換。
Defy Skyline 36mm
功能：時、分、秒指示；日期顯示
機芯：Elite 670自動上鏈機芯
動儲：50小時
材質：精鋼
錶徑：36mm
厚度：10.35mm
防水：100米
定價：約NT$ 305,700（一般款）；NT$ 433,100（鑽圈款）
再見1969
最後是 Defy Revival A3643，復刻自 1969 年的原始 A3643 腕錶，重新回到 Defy 系列腕錶的原點。其37mm 八邊形錶殼加上十四邊形錶圈，充滿原創風格，同時搭配 Ladder 階梯式鍊帶，以致敬傳奇鍊帶製造商 Gay Frères，復古味滿滿。錶殼底部更配以透明底蓋，可欣賞 Elite 670 與星形自動盤。防水達300米。
Defy Revival A3643
功能：時、分、秒顯示；日期顯示
機芯：Elite 670自動上鏈機芯
動儲：50小時
材質：精鋼
錶徑：37mm
厚度：13.6mm
防水：300米
定價：約NT$ 251,100
