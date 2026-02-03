LVMH Watch Week 2026／幾何美學的純粹回歸！GERALD GENTA「Geneva」Time Only 兩針腕錶

GERALD GENTA Geneva Time Only 此二錶款展現GG於當代復活後的最新演變，旨在保留GG晚期作品的標誌性設計元素，同時佈局上更加簡潔，價格也相對親民，適合日常佩戴。錶徑38毫米，提供玫瑰金和白金兩種材質選擇。 功能：時、分指示； 機芯：自動上鏈機芯； 定價：25,000瑞士法郎。

去年九月，GERALD GENTA 在 GWD 錶展發表全新「枕形錶殼」三問錶，大獲好評。其外型雖非由 Gérald Genta 大師親手設計，但錶界公認它成功融合了大師的設計精髓。而如今，這個錶款在日前舉行的 LVMH Watch Week 錶展上，被正式命名為 Geneva「日內瓦」，並進一步推出 Time Only 時、分指示兩針腕錶，成為一個系列。也讓人對於 GERALD GENTA 品牌未來的發展，更加期待了。

去年 GERALD GENTA 在 Geneva Watch Days（GWD）發表的三問錶，讓全球收藏家重新見識到大師晚期偏愛的「枕形」（Cushion-shaped）設計。雖然大師已逝，但隸屬於路易威登 La Fabrique du Temps 製錶工坊的現任藝術總監 Matthieu Hegi，精準捕捉到 Genta 檔案中的精髓，為品牌開發出屬於 21 世紀的全新當代輪廓。

如今，這個設計正式被確立為 Geneva「日內瓦」系列，並推出簡約的 Time Only 兩針腕錶。不同於 70 年代如 Royal Oak 或 Nautilus 那種剛硬的工業感，Geneva 系列的枕形錶殼更顯圓潤、流暢且具有雕塑感。錶側標誌性的「雙層飾紋」與縮短後的單錶耳設計，讓這枚 38 毫米的錶殼在手腕上呈現出極佳的比例，厚度僅 8.15 毫米，完美符合現代紳士對於「正裝錶」與「日常穿搭」的雙重需求。

面盤上的視覺遊戲

Geneva Time Only 最細膩的設計細節隱藏在面盤之中。這枚採用粒紋（Grained）處理的黃銅面盤，呈現出細緻的煙燻漸變感。而更值得玩味的是其「二段式軌道分鐘刻度」，外圈貼合錶殼的枕形輪廓，呈現弧形方體。內圈卻是一個正圓形，呼應指針旋轉的軌跡。這種「方中帶圓」的視覺落差，是大師最擅長的幾何遊戲，讓簡約的兩針面盤在不同光線下呈現出層次豐富的立體感。

機芯方面，GERALD GENTA 展現了身為 LVMH 集團成員的優勢，內部搭載 GG-005P 自動上鍊機芯，是以真力時機芯 Elite 670 為基礎改製而成。

透過集團內部的技術共享，品牌得以在維持極致纖薄（機芯僅 3.88 毫米）的同時，提供可靠的 50 小時動力儲存。更重要的是，這個策略也讓 Geneva Time Only 的價格顯得較為平易近人一點。

GERALD GENTA

Geneva Time Only

功能：時、分指示

機芯：GG-005P 自動上鍊機芯

動儲：50 小時

材質：18K 玫瑰金 / 18K 白金

錶徑：38 毫米

厚度：8.15 毫米

防水：30米

定價：25,000 瑞士法郎

