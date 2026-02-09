LVMH Watch Week 2026／把古羅馬濃縮進一枚微型機芯之中！寶格麗 BVLGARI 發表 Maglia Milanese Monete 手鐲神祕腕錶
對於一個珠寶品牌來說，寶格麗（BVLGARI）在複雜功能機芯領域的成就著實令人驚嘆。除了最複雜的大自鳴報時、萬年曆或創下世界紀錄的超薄機芯，他們對於安裝在珠寶腕錶內的機芯，也一點兒都不馬虎。在今年的 LVMH Watch Week 錶展上，寶格麗更透過「微型機械 × 歷史敘事」，突顯其品牌特色，發表了一款以 Piccolissimo 微型機芯加上 Monete 羅馬古幣鑲嵌的手鐲珠寶腕錶，展現了來自時間、文化與工藝的真正奢華。
寶格麗在今年的 LVMH 錶展中，再次證明其在「珠寶時計」與「微型機芯」領域的領導地位。
對於以珠寶商起家的寶格麗來說，為其頂級珠寶腕錶植入機械機芯做為驅動的核心，已成為其重要的價值。為此，品牌於 2022 年發表了 Piccolissimo BVL100 機芯，其直徑僅 12.3毫米、厚度 2.5 毫米，重僅 1.3 公克，卻包含了 102 個精密零件，是世界上最微小的圓形機械機芯之一，專門運用於頂級珠寶錶之上。而今年，寶格麗為這枚機芯開發出全新版本 BVP100，並植入其著名的「古幣珠寶」之上，把品牌珠寶與製錶的兩大特色，合而為一。
這一款命名為 Maglia Milanese Monete 手鐲珠寶腕錶，重新詮釋寶格麗於 1960 年代中期推出的 Monete 錶款，上頭鑲嵌了一枚鐫刻有卡拉卡拉大帝（Emperor Caracalla，西元 198 至 217 年）的西元 3 世紀左右的古羅馬銀幣，體現了古羅馬文明為寶格麗珠寶所帶來的風格啟發。
而機芯方面，全新一代 Piccolissimo BVP100 手動上鏈機芯，直徑 13.5 毫米、厚度 2.5 毫米，僅約 1.9 公克，與過往版本不同的是，此機芯特別加入了錶冠上鍊設計，並透過藍寶石水晶底蓋，讓配戴者能親眼欣賞這枚目前世界上最小圓形機芯的律動。
值得注意的是，這也是 Monete 系列首度結合 Milanese mesh 米蘭編織鍊帶。
此鍊帶源自文藝復興時期米蘭金匠的金工技法，以細密交織的金絲構成，佩戴時如絲綢般柔順，卻需極高工藝精度才能完成，完全呼應寶格麗「羅馬金匠世家」的品牌根源。
BVLGARI
Maglia Milanese Monete
功能：時、分指示
機芯：Piccolissimo BVP100 手動上鏈機芯
動儲：30小時
錶殼：玫瑰金，鑲嵌古羅馬銀幣
定價：約 EUR 157,000
