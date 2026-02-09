LVMH Watch Week 2026／當「石上鳥」飛上 El Primero！TIFFANY & Co. 發表限量計時碼錶致敬 160 年專業傳統
來自紐約的珠寶世家 TIFFANY & Co. ，在第二度參加 LVMH Watch Week 錶展之後，終於有了更積極的表現，證明其重返專業製錶高峰的野心。為了慶祝品牌於 1866 年發表首款秒錶的 160 週年，TIFFANY 隆重推出全球限量 60 枚的 Tiffany Timer Chronograph。這款作品不僅搭載了傳奇的 Zenith El Primero 機芯，更將品牌最神聖的珠寶圖騰「石上鳥」巧妙融入機械結構中，宣告珠寶美學與高振頻機械的完美聯姻。
大多數人對 TIFFANY 的印象都停留在奢華珠寶與浪漫的婚戒之上，但事實上，品牌早在 1866 年就推出了 Tiffany Timing Watch 懷錶，是美國最早的專業計時工具之一，當時品牌在日內瓦甚至曾擁有自己的製錶工廠；而後來與 PP 百達翡麗的長期合作，更讓他們擁有非常久遠的鐘錶業的行銷資歷。
而今年全新發表的作品 Tiffany Timer Chronograph，也正是這段輝煌歷史的現代回響，企圖喚醒大家對於品牌「專業鐘錶製造者」身分的記憶，為其未來的高級製錶作品鋪路。
Tiffany Timer Chronograph，錶徑 40 毫米，以極致尊貴的 950 鉑金打造；錶冠設計巧妙呼應了 TIFFANY 經典的六爪鑲嵌鑽戒造型；錶盤則採用舉世聞名的「蒂芙尼藍」（Tiffany Blue）漆面，以經過多達八層的塗層工法達成其深邃色澤；時標部分則採用 12 顆方鑽鑲嵌，在低調奢華之中又透露出紐約式的現代洗練感。
傳奇機芯與「石上鳥」的靈動律動
腕錶的心臟，來自同集團姐妹品牌真力時（ZENITH）著名的 El Primero 400 高振頻計時機芯，具備每小時 36,000 次的高頻振動與導柱輪結構。
而最令收藏家驚喜的設計，隱藏於錶背，在自動盤上鑲嵌了一隻由 18K 黃金手工精雕而成的「石上鳥」。
這隻由傳奇設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）於 1960 年代創作的珠寶圖騰，如今已經成為 TIFFANY & Co.最重要的品牌象徵；而在這款腕錶之上，它更擔任自動盤配重的功能，為了維持上鍊效率，品牌甚至對機芯重心進行了精密的重新調校，堪稱高級製錶與高級珠寶融合的典範。
TIFFANY & Co.
Tiffany Timer Chronograph
功能：時、分、小秒針指示；計時碼錶；日期顯示
機芯：El Primero 400 自動上鏈計時機芯
動儲：50小時
材質：950鉑金
錶徑：40mm
防水：100米
定價：約 USD 55,000
限量：60只
