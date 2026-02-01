LVMH Watch Week 2026／網球傳奇的頌歌！HUBLOT 宇舶「喬科維奇」GOAT Edition 鏤空陀飛輪特別版

瑞士製錶品牌 HUBLOT 宇舶錶於 LVMH Watch Week 發布 Big Bang 陀飛輪「喬科維奇」 GOAT 版腕錶，以致敬品牌大使、歷史最佳網球運動員喬科維奇（Novak Djokovic）生涯無與倫比的成就。

今年澳網，球迷與錶迷們都再一次見識到了所謂「極限」的奧義。

在星期五晚上舉行的男單四強的準決賽中，傳奇球王喬科維奇（Novak Djokovic）以近乎反常識的球技以及意志力，完成了一場令人屏息且驚嘆的五盤大戰，打敗目前正值巔峰、被視為新世代王者的 Jannik Sinner，成功挺進決賽，即將在今晚（台灣時間 2 月 1 日 16:30 開賽）與西班牙新一代球王 Carlos Alcaraz 爭奪冠軍。而如果喬科維奇真的贏球，那麼他將拿下第 25 座大滿貫金杯，把他史無前例的傳奇紀錄推上更高的巔峰。

在寫這篇稿子之時，我思考許久，究竟該在之前，還是等決賽結束結果確定之後，再發出這一篇 LVMH Watch Week 錶展的 HUBLOT 新作的報導呢？

最後，我仍決定此時就先貼出這篇文章。我認為，喬科維奇的第 25 座大滿貫即使到手，也已屬於「錦上添花」；因為，他在網壇的「GOAT」地位早已確立，無庸置疑。而也正是在這樣的傳奇地位之下，HUBLOT 今年為喬科維奇推出非常有特色的個人錶款：Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition 三部曲腕錶。此錶款的顏色與製造支數，與喬科維奇目前的生涯 101 場冠軍數息息相關。也就是說：今天晚上會不會再增加一枚「藍色」錶款呢？就看結果如何了。

傳奇球王喬科維奇即將於今晚（台灣時間 2 月 1 日 16:30 開賽）與西班牙新一代球王 Carlos Alcaraz 爭奪 2026 年澳網冠軍。而如果喬科維奇贏球，他將拿下第 25 座大滿貫金杯，把他史無前例的傳奇紀錄推上更高的巔峰。

今年在 LVMH Watch Week 上發表的 Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition 腕錶，是宇舶為品牌代言人喬科維奇製作的第二代特別款。與上一代 Unico 計時碼錶相同的部分是材質，其 44 毫米超輕量複合材質錶殼，重量僅 56 克，融合了喬科維奇實際穿過用過的 Lacoste Polo 衫與 Head 網球拍的纖維，總共從12 件藍色、4 件橘色與 2 件綠色 POLO 衫以及 12 支網球拍取足量的製作原料。

功能方面，這次的 GOAT Edition 則升級成宇舶著名的「微型自動盤鏤空陀飛輪」機芯，複雜程度與製作工序大增。

然而最特別的，是錶款顏色與製作數量的安排方式。GOAT Edition 以歌頌喬科維奇個人職業生涯目前獲得 101 座冠軍獎杯為主題，錶款總共有三種顏色，分別呼應網球運動三大場地類型：硬地、紅土與草地。而各錶款的發行數量，也完全遵循喬科維奇在相對應場地上的奪冠次數。藍色錶款發行 72 枚，象徵他在硬地賽事贏得的 72 場勝利；橙色錶款發行 21 枚，對應紅土賽場的 21 次奪冠；而綠色錶款則最為稀有，僅發行 8 枚，代表他在草地賽場的 8 次問鼎。每枚錶款都刻有獨立編號，但並非限量版。未來，只要喬科維奇再贏冠軍，宇舶就會追加製作。

也就是說：會不會多增加一枚「藍色」錶款呢？就看今天晚上的結果如何了。

製錶師把 GOAT Edition 的鏤空機芯主夾板，設計成宛如網球拍線一般的三維網格結構。

而在機芯細節部分，也非常有看頭。其內部搭載的 MHUB6035 自動上鏈陀飛輪機芯，微型自動盤與陀飛輪結構分別置於 12 點與 6 點鐘位置，佈局非常對稱平衡。更特別是，製錶師把 GOAT Edition 的鏤空機芯主夾板，設計成宛如網球拍線一般的三維網格結構。乍看有如交織線條，實則是一體成型的金屬結構，由高精度雷射加工完成。每一根「網線」的厚度僅 0.55 毫米，卻足以承擔寶石軸承與整體機芯的結構強度需求，上面並印有喬科維奇的 ND1 個人 Logo，把網球運動的概念也融合進機芯工程之中。

HUBLOT

Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition

功能：時、分指示；陀飛輪

機芯：MHUB6035 自動上鍊機芯

動儲：72小時

材質：Titaplast® 複合材質

錶徑：44mm

厚度：14.4mm

防水：30米

定價：約NT$3,566,000

