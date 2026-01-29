LVMH Watch Week 2026／雙橢圓傳奇的新篇章！DANIEL ROTH 玫瑰金超薄鏤空腕錶

當傳奇的「雙橢圓」遇上極致鏤空，DANIEL ROTH 繼續書寫獨立製錶文藝復興的全新篇章。

繼之前成功重塑品牌的首款陀飛輪作品、以及 Extra Plat 超薄錶款之後，DANIEL ROTH 這場回歸之旅，終於不再繼續懷舊復刻，而是藉由 La Fabrique du Temps 製錶工坊的頂尖技藝，將品牌推向「當代工藝」的全新高度，發表了 Extra Plat Rose Gold Skeleton 超薄玫瑰金鏤空腕錶，成為品牌歷史上的第一枚超薄鏤空腕錶。

在路易威登旗下 La Fabrique du Temps 製錶工坊的全力支持下，DANIEL ROTH 今年推出首款「超薄鏤空」腕錶，可以說是品牌重生後的第二個重要篇章，把經典的「雙橢圓」錶殼設計，與極致的鏤空工藝結合於一身。

其內部搭載的 DR002SR 鏤空機芯，源自 Extra Plat 超薄錶款的 DR002 機芯，然而，機芯的夾板和錶橋，以進行鏤空工藝的思考之下重新設計，確保結構剛性的同時，實現最大的透明度。而且機芯厚度僅 3.1mm，錶殼厚度也從 Extra Plat 版本的7.7mm，進一步縮減至 6.9mm，成就驚人。

更特別是，機芯的鏤空橋板骨架，全部採用 18K 5N 玫瑰金打造，除了為精細的手工倒角設計奠定了高貴典雅的基礎，也提供了溫潤的色澤，而與其他鏡面拋光的鋼質零件，形成強烈視覺對比。手工倒角與內角處理，達到製錶界最高標準，每一個內角都由手工完成，體現了 La Fabrique du Temps 工匠們的精湛技藝。

品牌：DANIEL ROTH

錶名：Extra Plat Rose Gold Skeleton

功能：時、分指示

機芯：DR002SR 手上鏈機芯

動儲：65小時

材質：玫瑰金

錶徑：38.6mm x 35.5mm

厚度：6.9mm

防水：30米

定價：85,000 瑞士法郎

