LVMH Watch Week 2026／高級製錶的話語權！LOUIS VUITTON 路易威登發表 Escale 旅行複雜功能系列

今年已舉辦至第 7 屆的 LVMH Watch Week 錶展，是每年開春的第一個大型鐘錶盛會。從早期單純做為 LVMH 旗下鐘錶品牌發佈新作的平台，到如今則已清楚展現其戰略意涵。因為，隨著集團鐘錶版圖的不斷擴張，他們已經掌握住「高級製錶的話語權」，不再只是所謂時尚精品珠寶的奢侈品集團。

尤其，集團龍頭路易威登（LV）今年以自製機芯深化其「旅行時計」的工藝含量，短短幾年就成功從時尚精品腕錶，跨越到能與鐘錶界一線名廠同場競技的高級製錶層級，令人非常驚豔。

廣告 廣告

路易威登近年來在專業製錶領域的成績真的是突飛猛進。而這次在 LVMH Watch Week 錶展上所傳遞的最重要訊息，是 Escale 系列已正式登上「高複雜旅行時計」的殿堂。其錶款全部由La Fabrique du Temps 工坊研發的自製機芯驅動，新增了五款新作、四枚新機芯，把世界時區、中置陀飛輪、雙時區，以及三問錶等複雜功能，一次補齊。

Escale Worldtime 世界時區腕錶

其中的最重要作品，我認為是於 2014 年首度發表的 Escale Worldtime 世界時區腕錶，今年迎來結構與定位上的全面升級。Escale Worldtime 腕錶的最大特色，是其 24 個世界城市時區環，繪有繽紛的彩色圖騰，靈感來自於 LV 私人訂製旅行箱上的圖案。

今年發表的全新錶款，內部換上具備單針跳時結構的自製 LFT VO 12.01 機芯，時間顯示更加清晰易讀，也突顯了周圍以精細微繪工藝繪製的世界時區圖騰。另外，錶盤中央呈現的粒紋效果，也令人聯想起標誌性的 Monogram 帆布質感。40 毫米錶殼採用鉑金材質，高貴程度大增。

品牌：LOUIS VUITTON

錶名：Escale Worldtime

功能：跳時、分針指示；世界時區

機芯：LFT VO12.01 自動上鏈機芯

動儲：62小時

材質：鉑金

錶徑：40mm

厚度：10.3mm

防水：50米

定價：約NT$3,110,000

Escale Worldtime Flying Tourbillon 中置飛行陀飛輪

而更具複雜功能指標性意義的，還有 Escale Worldtime Flying Tourbillon 中置飛行陀飛輪錶款，把著名的 Monogram 花朵陀飛輪置於面盤中央旋轉，同時世界時區環更升級以「大明火琺瑯」燒製，呼應了路易威登品牌「以旅行為中心」的奢華世界觀。

品牌：LOUIS VUITTON

錶名：Escale Worldtime Flying Tourbillon

功能：跳時、分針指示；世界時區；中置飛行陀飛輪

機芯：LFT VO05.01自動上鍊機芯

動儲：62小時

材質：鉑金

錶徑：40mm

厚度：12.8mm

防水：50米

定價：約NT$7,850,000

Escale Twin Zone 雙時區腕錶

此外，全新 Escale Twin Zone 雙時區腕錶，搭載最新研發的 LFTVO15.01自動上鍊機芯，最大突破之處在於其配備了創新的雙時區顯示系統，設有兩組完整的時針及分針，可以獨立調校，因此無論身處全球任何地方，即使是像印度或澳洲等非整點的時區，也都能把時間精準調校至分鐘。在面盤上鐫刻經緯線的地球儀頂部，設有白、藍底色的晝夜視窗，可顯示佩戴者的原居住地是白天或晚上。

品牌：LOUIS VUITTON

錶名：Escale Twin Zone

功能：雙時區時、分指示；日夜顯示

機芯：LFT VO15.01自動上鍊機芯

動儲：68小時

材質：玫瑰金

錶徑：40mm

厚度：12.52mm

防水：50米

定價：約NT$1,900,000（玫瑰金款）；NT$7,550,000（鉑金方鑽款）

Escale Minute Repeater 三問錶

最後就是高複雜功能 Escale Minute Repeater 三問錶了。此錶結合三問報時、跳時和逆跳分鐘功能，而且其報時滑桿，非常低調地隱藏進八點鐘位置的錶耳結構之中，讓錶殼線條更加簡潔。錶盤的中央，則採用耗時的手工機刻雕花火焰圖紋裝飾，在光線下發出閃耀的光澤，絕對會叫頂級收藏家們愛不釋手。

品牌：LOUIS VUITTON

錶名：Escale Minute Repeater

功能：跳時、逆跳分鐘指示；三問報時

機芯：LFT SO13.01 手動上鍊機芯

動儲：80小時

材質：玫瑰金

錶徑：40mm

厚度：12.3mm

防水：30米

定價：約NT$11,450,000

更多鏡週刊報導

新錶2025／當年的大膽實驗，如今的反璞歸真！LV重啟Monterey腕錶系列

錶壇焦點／LV 超神祕隱藏版 LV III 錶款，低調現身頂級珠寶展

新錶 2025／這就是旅行的顏色！路易威登 Tambour Ceramic 棕色陶瓷腕錶