M型禿怎麼辦？北市聯醫推「美顏針」減緩掉髮
〔記者蔡愷恆／台北報導〕「第三期雄性禿」又被稱為「M型禿」，是許多民眾步入中年的夢魘。特徵是前額兩側的髮際線逐漸後退，男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。台北市聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，中醫可利用美顏針的治療掉髮，甚至疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。
北市聯醫表示，有一名35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。擔心掉髮症狀會惡化而至北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「第三期雄性禿」，經美顏針每周3次的治療1個月後，掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。
林在裕提到，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具治療時，幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。而平時保髮防禿應留意，洗頭時掉髮是否超過30根，另外，一整天掉髮的總量超過100根以上，並且頭頂髮量明顯少於後腦部位的髮量，就一定要及早治療，切莫失去治療的最佳時機。
此外，他呼籲，每晚11點就應睡覺，也可攝取改善髮質的優質蛋白質，如魚、肉、蛋、奶、豆類，還有含碘食物如海帶、海藻、紫菜，或是富含維生素E的芹菜、菠菜、芥菜、黑芝麻等。
他也說，應避免菸、酒及辛辣刺激食物，如蔥、蒜、韭菜、薑、花椒、辣椒等，會使頭皮血液循環變差，而油膩、燥熱食物也應該減少，如肥肉、油炸食品，會讓頭皮更加出油及流汗，而使頭皮的健康度變差。
