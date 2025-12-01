M夫人受眼疾之苦無法再演戲 「我連電視都看不到」
現年90歲的英國女星茱蒂丹契（Judi Dench），以演出007系列電影的M夫人聞名，也是奧斯卡最佳女配角得主。只是近期幾乎消聲匿跡、不再拍戲，她表示自己受到黃斑部病變所苦，幾乎看不清，「我連電視都看不到、劇本也看不到。」
茱蒂丹契最初在2012年被診斷罹患黃斑部病變，會導致視線模糊、視力下降，在接受英國媒體的訪問時，她表示：「我再也沒辦法看清了。」即使如此，她可以認清跟她一起受訪的演員伊恩麥克連（Ian McKellen），但這不是因為可以清楚看清對方，「因為我從你身上那條圍巾認出來是你。」
但即使受到這樣的疾病困擾，茱蒂丹契並未失去幽默感，因為當伊恩麥克連反問她，「妳是不是經常跑去陌生人面前，『很高興再次見到你！』」她開心地笑著說，「對啊，有時候我會這樣。」
因為視力大幅度衰退，茱蒂丹契解釋如今無法一個人出門，「會有人一直陪我一起，我必須這樣，不然有可能因為看不清就走路撞到、跌倒。」她說從以前到現在每次要去哪裡，事前都會緊張，「我不知道為什麼，我不擅長獨立一個人，當然我現在也不會。幸運的是，我再也不用一個人啦，因為我就乾脆說我看不見就好了。」
2021年的活動中，她提到衰退的視力的確影響了演戲的機會，「但我的記憶力很好，是記住就不會忘那一種的。我需要整理出一個方法，不僅能讓我記住台詞，也讓我理解每一個字的前後文。所以我找到方法來克服這類的挑戰，我不得不這樣，就是請我的朋友一次又一次跟我重複練習。我必須靠著重複的方式來學會台詞。我只希望假使我台詞真的記不來時，觀眾不會發現我出錯。」
而她在2021年電影《貝爾法斯特》（Belfast）的演出，是她近期在大銀幕上的身影，之後就消聲匿跡了。現在因為看不清而無法演戲，茱蒂丹契與伊恩麥克連一起主持針對中學學生認識莎士比亞劇作的導讀活動，並且參與了今年英國慈善團體的廣告演出。
