M套件全上身！BMW全新7系列豪華旗艦、全面升級更有派頭

記者鍾釗榛／綜合報導

全新年式BMW 7豪華旗艦。（圖／BMW提供）

全新年式BMW 7系列一亮相，光是飾光水箱護罩就把豪華氣勢堆到天花板，搭配分離式水晶頭燈與「HEARTBEAT」方向燈，夜間在路上根本是行走Spotlight。大器車身長5,391 mm、寬1,950 mm，加上經典Hofmeister Kink，成熟沉穩又帶點霸氣。

飾光水箱護罩把豪華氣勢堆到天花板。（圖／BMW提供）

M Edition運動味更濃

這次735i M Edition與740i M Edition直接把運動氣息端上桌，包含M Sport空力套件、M專屬輪圈、深藍色卡鉗，全身上下都寫著「不好惹」。740i再多配21吋M星幅輪圈與自動迎賓車門，儀式感瞬間升級，讓每次上車都像進劇院。

直上M Sport套件。（圖／BMW提供）

Pure Excellence座艙氣氛更上一層

首度導入的735i Pure Excellence則換上專屬外觀套件與20吋空力輪圈，路線走精緻典雅。車內是懸浮式曲面螢幕、最新OS 8.5系統、環繞光幕，再加上Merino真皮與水晶內裝套件，整個氛圍直接拉到精品級。後座更有4D音響、豪華空調與水晶中扶手，搭配長軸距空間，真的像移動豪宅。

懸浮式曲面螢幕、再加上Merino真皮與水晶內裝套件。（圖／BMW提供）

輔助功能幾乎滿配

新 7 系列安全科技同樣頂規，從360度環景、AR導航到各種主動輔助全部到位。M Edition車型還多了記憶路徑停車與手機遙控停車，窄巷倒車也不用緊張，系統會自動把你帶回原點，最多能記200公尺，城市用車超實用。

六缸＋48V動力更強悍

動力部分同樣不馬虎，735i有272匹、740i拉到381匹，0到100 km/h加速最快只要5.4秒。48V複合動力讓起步更順、加速更滑順，加上電子懸吊與後軸轉向，無論是市區轉彎還是高速切換車道，都展現旗艦該有的穩健與靈活。

全新年式BMW 7豪華旗艦。（圖／BMW提供）

