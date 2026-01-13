M痘今年本土首例！台中男「皮疹發燒確診」自曝：曾無套性行為

記者林意筑／台中報導

台中男因發燒、喉嚨痛前往就醫採檢，發現確診M痘。（示意圖／資料照）

本土M痘（猴痘）出現首例確診病例！台中市一名30多歲本國籍男性，去（2025）年12月底時出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，於今年1月9日時進行採檢，發現確診M痘陽性。對此市府衛生局緊急進行疫調及匡列接觸者並追蹤，而該個案自述，曾與異性在未使用保險套的情況下發生性行為。

據了解，該名台中30多歲男子於去年12月下旬陸續出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛症狀，經醫師評估後於今年1月9日進行採檢，結果出爐後確診M痘陽性，事後市府衛生局展開疫調並匡列接觸者，該確診男子自述，曾與異性發生未使用保險套之風險性行為。

市府衛生局表示，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。同時也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫。

另外衛生局長曾梓展表示，年節將近，近期聚會與社交活動增加，M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，避免與不特定對象發生親密行為，若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。

